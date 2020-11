Canarias celebra que España imponga test PCR a los turistas desde el día 23

Por sorprendente que pueda parecer en un desafortunado año 2020, ayer se vivió en las Islas la tercera jornada consecutiva de optimismo de la semana. El Ejecutivo central anunció que hoy se publicará en el Boletín Oficial una norma para regular la obligatoriedad de contar con un test PCR negativo para los viajeros procedentes de países de riesgo. Los turistas originarios de dichos lugares, según los parámetros de referencia de la Unión Europea, deberán presentar a partir del próximo 23 de noviembre una prueba diagnóstica realizada 72 horas antes de su trayecto, la cual se les podrá requerir en cualquier momento de su estancia en España. De este modo, se evita la imposición de cuarentenas a su llegada, así como las restricciones de desplazamiento; medidas que sí han tomado otras naciones vecinas y que acarrean serias molestias para los visitantes.

Se trata de una noticia que fue bien recibida por Canarias, al entender que se ha atendido una de sus principales demandas desde que dio comienzo la crisis sanitaria, como es la de establecer corredores seguros entre países y articular mecanismos a fin de que, en definitiva, se pueda reanudar la actividad turística, con un peso del 35% sobre la economía de la comunidad. Es más, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, quiso destacar que este nuevo filtro servirá de complemento a las medidas adoptadas hasta ahora, como “los protocolos de corredores cerrados” o el decreto ley aprobado de forma pionera por Canarias que obliga a los turistas a presentar un certificado de que han dado negativo en un test de coronavirus para poder acceder a un alojamiento reglado.

Las declaraciones del líder del Ejecutivo canario se produjeron horas después de la presentación de la campaña Back to the Canary Islands, back to Spain, una iniciativa de promoción que ejecutará Turespaña vía online mediante la que se pretenden dar a conocer las potencialidades del Archipiélago, como destino preferente del mercado europeo para la temporada de invierno. Las mismas pasarían por el sol, la playa, las actividades vinculadas al ocio activo o la naturaleza. Al acto acudió la ministra del ramo, Reyes Maroto, quien resaltó el hecho de que en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2021 se haya incorporado una inversión de 100 millones de euros, distribuidos durante tres años, para mitigar el impacto de la COVID sobre el sector isleño y facilitar su modernización.

Cabe recordar que, anteriormente, el lunes, la farmacéutica Pfizer había dado a conocer los primeros resultados de la fase 3 de su vacuna contra el coronavirus, los cuales apuntaban a una eficacia del 90%, motivo por el que las bolsas de varios países se dispararon y los empresarios turísticos vieron un horizonte futuro algo más esperanzador. Y el martes, arribaba a Tenerife el primer crucero de la temporada en España, el Mein Schiff 2, operado por TUI cruises, que devolvió la vida a las calles de la capital, suponiendo una experiencia piloto de cara a que, en los próximos meses, se incremente la afluencia de estas embarcaciones, respetando, eso sí, las medidas de seguridad decretadas.

MASCARILLAS

Otro anuncio que provocó reacciones positivas por parte, en este caso, de la ciudadanía, fue el que entonó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acerca de la bajada de los impuestos sobre las mascarillas. Una petición que ya había sido formulada por grupos políticos como Ciudadanos y que el Gobierno rehusaba aceptar. En concreto, la responsable de la cartera estatal dijo que se reducirá el IVA del 21 al 4%.

Canarias, por su parte, también se pronunció al respecto, y a iniciativa del vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, el nacionalista progresista Román Rodríguez, adelantó que suprimirá el IGIC en este artículo, que ya es de primera necesidad.