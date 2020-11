Concepción: “Yo veo a la Unión Deportiva más conjuntada que al Tenerife”

Miguel Concepción afronta el clásico del fútbol canario del próximo domingo con la esperanza de que el CD Tenerife logre un buen resultado en Las Palmas y que el juego de los de Fran Fernández mejore notablemente, pero es consciente de que el equipo se encuentra en una situación preocupante porque no termina de arrancar. Una circunstancia que no parece terminar de entender cuando está convencido de que se ha formado una de las mejores plantillas de las últimas temporadas. Aún así, en esta entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS asegura que mantiene intacta la confianza en el entrenador. Su futuro al frente de la institución es otro de los temas que aclara. Reconoce ya abiertamente que piensa en presentarse a la reelección el próximo año con el fin de acabar algunos proyectos que tiene en marcha. Esa fecha de agosto de 2022 puede ser la que marque un antes y un después su futuro como presidente del CD Tenerife.

-¿Un derbi canario sin público? ¿Cómo se asume eso?

“Estamos viviendo una situación complicada y no te acabas de acostumbrar a vivir un partido de fútbol sin público en las gradas. En un derbi se notará especialmente esta ausencia por el fervor que transmite el público. Se jugará en un estadio desangelado y eso me impactará. Ahora mismo casi es lo mismo jugar fuera que en casa. Se ha perdido la presión que ejercían los estadios, pero espero que en el derbi sea diferente. En un derbi, los jugadores quieren ganar, es como si tuvieran un plus de rendimiento e intensidad”.

-Con estas nuevas condiciones que comenta, ¿a quién ve como favorito?

“Yo veo a Las Palmas más conjuntada que al Tenerife. El Tenerife estuvo muy parado y los fichajes llegaron diez días antes de comenzar el campeonato. Eso nos ha llevado a tener un retraso en el acoplamiento de esos jugadores. Fran (Fernández) ha ido avanzando poco a poco y seguro que veremos un partido muy igualado. El Tenerife ha sido más irregular que la UD, aunque en cuanto a los puntos no hayan grandes diferencias. Esperamos ver a un bloque y a un equipo que empieza a construir juego”.

-Deduzco que ve a Las Palmas como favorita.

“Por lo que se ha visto hasta ahora sí, pero espero que el domingo esta diferencia no se vea. Espero que el Tenerife se iguale a su oponente y que no haya grandes diferencias”.

-Hablaba usted del juego del equipo. ¿Está preocupado por este tema?

“Me gustaría ver un poco más del equipo en cuanto a ese bloque, en cuanto a esa regularidad y en cuanto a conjuntar a esa gran plantilla que tenemos. Me gustaría ver que los jugadores tienen un estilo propio, que sea el que marca el entrenador. Eso seguro que nos llevará a tener buenos resultados. Me consta que Fran está trabajando muchísimo en esa dirección. Me gustaría que en Las Palmas mostremos nuestras credenciales con respecto al juego y al bloque que tenemos que tener si queremos aspirar por los puestos altos de la tabla, que es para lo que hemos trabajado este proyecto. En definitiva, no hay preocupación, pero sí que nos gustaría ver otra cosa”.

-¿Ha estado o está el entrenador cuestionado por los resultados cosechados en este mal inicio de temporada?

“El que nos gustaría ver otra cosa no quiere decir que el entrenador está cuestionado. Le cuestionaríamos si diera la imagen de que no está trabajando o que no se está esforzando por mejorar al equipo. Se ha avanzado y se está avanzando, pero nos queda trabajo por hacer. Tenemos que tener paciencia y no se pueden tomar decisiones precipitadas sobre un cambio de entrenador. Tenemos un entrenador con muchísimas cualidades y es un entregado al trabajo. Tenemos que apoyarle y ayudarle, como lo están haciendo los jugadores”.

Le noto que tiene mucha más paciencia a la hora de tomar decisiones de un calado tan importante como lo es cambiar de entrenador. Eso lo dará la experiencia.

“Sí, la experiencia tiene mucho que ver. Voy para 15 años como presidente y han pasado por el club como 18 o 19 entrenadores durante este tiempo. Hay entrenadores a los que he cesado muy rápidamente, se ha traído a otro y nos hemos equivocado. A día de hoy tengo más paciencia y otro enfoque diferente. Ahora sé que hay que estar muy seguro de que la opción mejor es la de destituir al entrenador y hay que elegir muy bien al sustituto, porque si te equivocas el daño que le puedes provocar al equipo es mucho”.

¿Cuál ha sido el entrenador que más le ha dolido echar?

“El cese que más me ha dolido es el de Oltra. En su segunda etapa, yo tenía muchas esperanzas puestas en que iba a estar en la Isla mucho tiempo. Las cosas no le salieron bien y fue doloroso tenerlo que destituir. No se puede tomar una decisión de este estilo con la cabeza caliente. La destitución es el último recurso.”

¿Cree que tenemos una de las mejores plantillas de las últimas temporadas?

“Sí. Estoy convencido de que tenemos una gran plantilla. Tenemos veintipico titulares y eso es importante, porque la Segunda es larga y habrá que utilizar a todos los jugadores”.

¿Se ha planteado ya algo para el mercado de invierno o es muy pronto?

“Aún no estamos pensando en eso. Más que pensar en el mercado de invierno, tenemos que pensar en optimizar el potencial que tenemos. Creo que no hemos visto el verdadero potencial que tiene este Tenerife. Quedan bastantes partidos para llegar a este punto. Si vemos que hay alguna carencia, intentaremos buscar lo mejor para la plantilla. No obstante, se ha creado una plantilla con vistas a que el próximo año no pase lo de siempre, que es tener que hacer un nuevo equipo. Hemos creado el bloque este año y llegaremos hasta donde nos permitan los méritos que hagamos sobre el terreno de juego, pero para el próximo año tenemos ya un bloque confeccionado. Se reforzará con dos, tres o cuatro fichajes, pero que no sean doce o quince. Ese ha sido uno de los proyectos importantes de este año, por eso a la mayoría de jugadores que se han traído se le ha firmado un uno más uno o por dos años. Lo que queremos es partir con un bloque sólido y reforzar lo que queremos. Eso es arrancar con una ventaja y estamos viendo a equipos a los que le ha salido bien esa fórmula”.

Le cambio el tema. El lunes dio una pista sobre su futuro. Dijo en la Cadena Cope que le gustaría acabar los proyectos que están en marcha. Parece claro que a usted le pide el cuerpo presentarse a la reelección el próximo año.

“No descarto volver a presentarme, porque me gusta cumplir con mis compromisos. Quizás por todo un mandato completo no, pero por lo menos quiero terminar las obras de la Ciudad Deportiva y arrancar el proyecto de la sede de la Fundación. Eso es lo que pienso ahora mismo, pero será así si logro la confianza del accionista. Si logro ese apoyo, sí me gustaría acabar con los proyectos que están en marcha”.

-En el horizonte de todos está esa fecha del 2022, que es cuando la institución cumple sus primeros cien años de existencia. ¿Podría ser una buena fecha para que usted se replantee su futuro?

“En 2022 deberían estar terminadas las obras de la Ciudad Deportiva para la celebración del centenario del club. Esa va a ser una infraestructura que va a jugar un gran papel en el futuro del club. Es la mayor inversión económica que se ha hecho en el Tenerife a lo largo de toda su historia. Otro asunto es el tema de la Fundación, que sabemos que será más largo, pero me gustaría que estuviera comenzado. Y por otro lado sería un enorme orgullo presidir el club cuando sea su centenario. No voy a decir que no me gustaría”.

-¿Miguel Concepción tiene fuelle y aguante para soportar la campaña de acoso y derribo a la que le tienen sometido a diario desde diversos sectores?

“El que me conoce sabe que nunca desfallezco ante todo lo que se me presenta en la vida. Nunca me falla el ánimo para seguir avanzando. Tengo que aceptar todo tipo de críticas y seguir avanzando. No me puedo parar porque otras personas me critiquen, pero que tengan claro que muchas veces la crítica no le afecta a Miguel Concepción, sino al CD Tenerife. Eso sí que me parece injusto. Soy una persona que cuando asumo unas responsabilidades, las asumo con todas sus consecuencias y lucharé para llegar hasta el final. Eso es lo que he hecho toda mi vida: luchar por los objetivos que me he marcado. En el caso del Tenerife aún hay muchas cosas por hacer. A este equipo habrá que sacarlo de donde está y subirlo a Primera División”.

-¿Para cuándo?

“Si no es este año, será cuando toque, pero tiene que ser lo antes posible porque este equipo tiene que estar en la élite del fútbol español. Ya hemos hecho lo más complicado, que era hacer los cimientos para levantar el edificio. El club está saneado económicamente y tenemos la fortaleza para poder crecer. Ese es el objetivo por el que luchamos cada día y eso no se nos puede apartar de nuestras cabezas. Después los otros proyectos también son fundamentales, pero van en paralelo a hacer grande este club. Por ejemplo, la Ciudad Deportiva será fundamental para el fútbol base de nuestra Isla. Ahí el Cabildo Insular se ha implicado como siempre ha hecho. Haya el signo político que haya, el Cabildo siempre se ha implicado con el CD Tenerife. Los que estamos somos aves de paso y el Tenerife es más que Miguel Concepción. Yo estoy ahora, pero mañana vendrá otro y pasado otro. Esa implicación del Cabildo es fundamental para llevar a cabo las obras de la Ciudad Deportiva. Todos sabemos lo que ha causado la pandemia de la COVID, pero estamos buscando soluciones conjuntas para culminar ese gran proyecto que es tan importante para el fútbol base de toda la Isla. Por lo tanto, respeto a todos aquellos que son críticos y que muchas veces incluso van más allá de la crítica. Caen en el insulto y eso rompe la ética del periodismo. Hasta con esos hay que ser respetuosos, pero acosar a un presidente y a su familia no es el camino más adecuado. El que me conoce sabe que eso no va a hacer mella en mí para seguir avanzando y trabajando por las responsabilidades que he asumido con el Tenerife. Ya veremos lo que pasa en las próximas elecciones, pero el ánimo que tengo es el de presentarme y continuar con los proyectos que tengo en marcha”.