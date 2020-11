Dionisio Rocha (PP): “Es increíble, pero el PSOE en Arona se ha autoinmolado”

Dionisio Rocha fue portavoz del Partido Popular justo antes de que el socialista José Julián Mena asumiera la Alcaldía de Arona en 2015, con mayoría absoluta (14 concejales).

Este empresario aronero del sector primario, pese a su filiación, señaló ayer en Onda Tenerife que “Mena logró una mayoría aplastante en Arona que no está en discusión y no entiendo como el PSOE se ha autoinmolado, cuando trata de expulsarlo por haber cesado a un concejal, una de las decisiones que corresponden al alcalde. No se le juzga por corrupción o trato de favor y no entiendo cómo se pone en duda su liderazgo en el PSOE aronero, tras dos mayorías”.

Recordó que “el PSOE es muy dado a la autodestrucción cada cierto tiempo, como ya sucedió en Arona en otra etapa, en San Juan de la Rambla o en Tacoronte. Ahora se ha autoinmolado en Arona y lo único que puede salvar al PSOE es que todos apoyen al alcalde, por el bien del partido y del municipio”, comentó Rocha. Asimismo, añadió que “tampoco se entiende que la Insular socialista permita que siete concejales no acudan a los plenos, porque deberían ser expedientados por ello, no sé si expulsados, pero al menos sancionados”, comentó.

Sobre la posibilidad de que el PP cogobernara con los ediles que apoyan a Mena, más los cuatro de Coalición Canaria, Rocha señaló que “yo lo que espero es que se arreglen en el PSOE por el bien de Arona, pero, si mañana no puede ser, el PP permitirá la gobernabilidad en el municipio como hizo en el último Pleno ante la ausencia de siete ediles socialistas”.