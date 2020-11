El Tenerife lanza su campaña de abonos para el presente curso

El CD Tenerife puso en marcha ayer la campaña de compensación y renovación de abonos para la temporada 2020/2021, en la que los socios de la entidad blanquiazul podrán solicitar la devolución de la parte proporcional de los encuentros no disputados el curso pasado como consecuencia de la pandemia o renovar su pase para el actual, para utilizar en el momento en el que pueda acceder público al Heliodoro Rodríguez López.

La campaña se desarrollará hasta el 31 de diciembre y todas las gestiones se deberán realizar a través de la página de la entidad.

El abono inicial incluye los cinco primeros partidos que se puedan disfrutar en el Heliodoro Rodríguez López, una vez se autorice el acceso del público por parte de las autoridades gubernamentales correspondientes.

A partir del sexto partido, y en función de los encuentros restantes a disputar como local, se habilitará una segunda fase para regularizar los importes correspondientes, explicó el club a través de una nota difundida a través de sus canales de comunicación. Los cinco partidos que incluye este abono son los que se dejaron de disfrutar la campaña pasada porque se disputaron a puerta cerrada.

Para la compensación de los encuentros no disfrutados, se han establecido dos opciones, en función de si desea renovar el abono para la 20/21 o no tiene previsto hacerlo.En el caso de que sí se quiera renovar el abono, los aficionados pueden elegir entre la compensación del abono inicial con los partidos no disputados, donar el importe a la fundación del club o una tarjeta de regalo en la tienda oficial.

En el caso de que no quiera renovar su abono, a las opciones anteriores se añade la posibilidad de la devolución del importe íntegro a través de una transferencia bancaria.

A partir del próximo uno de enero de 2021, una vez se cumpla el plazo de dos meses previsto, se procederá a liberar los asientos que no hayan sido renovados.

En previsión a que el acceso de público al estadio Heliodoro Rodríguez López será de manera limitada, el CD Tenerife no activará altas nuevas en la temporada 2020/2021.

En el caso de que los cinco encuentros, o una parte de los mismos, adquiridos para la actual temporada no se pudieran presenciar en el Heliodoro Rodríguez López, este abono inicial estará disponible para la siguiente campaña 21/22 con el mismo número de partidos pendientes.

Para los abonos peñas, empresas y palcos privados de la grada de San Sebastián, se habilitará un correo electrónico para la gestión directa y personalizada.

Todos los menores con el pase de Hijo de abonado (menores de 12 años) quedarán renovados, y sin coste, para la temporada 20/21. Para acceder a la renovación deberá ir al banner específico disponible en esta web donde se indicarán las pautas correspondientes a seguir. Se habilitará un correo electrónico para actualizar los datos de contacto.

Para aclarar cualquier duda o ampliación de información durante el proceso de compensación y renovación, se ha habilitado en algunas pantallas un icono representado por un futbolista.