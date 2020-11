Evelyn Alonso no podrá desempeñar cargo alguno en el Ayuntamiento de Santa Cruz

Evelyn Alonso, la primera concejala no adscrita del Ayuntamiento de Santa Cruz, no puede ostentar cargo alguno dentro de la Corporación municipal, más allá del que le corresponde como concejal electa. Así lo concluye el informe elaborado por el secretario del Ayuntamiento capitalino dado a conocer ayer y al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. El documento, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo que aclara los derechos de los concejales no adscritos, establece que, “los derechos que individualmente le corresponden como concejal, en ningún caso podrán ser superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Esta prohibición afectaría a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designada teniente de alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno Local; también a los cargos ostentados por delegación del alcalde; así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional”. Así se recoge en el punto dos de las conclusiones del informe. Además tampoco podrá ostentar “la condición de miembro con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación”.

A pesar de estas conclusiones, ayer, la única consecuencia dada a conocer fue la renuncia de Evelyn Alonso a sus cargos en las empresas públicas del Ayuntamiento, concretamente en el Parque Marítimo y la Sociedad de Desarrollo. De momento, sigue ejerciendo sus competencias como concejala de Seguridad y de Promoción Económica, así como ostentando el cargo de segunda teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno.

Con respecto a estas competencias, lo que interpreta el Ayuntamiento sobre las conclusiones emitidas por el secretario es que, “en relación a los cargos ostentados por delegación del alcalde se procede a su depuración jurídica y, por tanto, debe iniciarse un trámite, previa declaración de lesividad por el Pleno del Ayuntamiento y su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa”. De esta forma, se da a entender, que el cese de Alonso en estos otros cargos, no será inmediato, sino que atravesará un procedimiento administrativo que inicia el Pleno y que luego tendrá un recorrido, máxime cuando el propio secretario señala que su informe no es vinculante, aunque sí preceptivo.

Esta interpretación choca frontalmente con la de la oposición municipal, que también tuvo acceso ayer a este informe. El PSOE se expresó de forma contundente al respecto, señalando su presidenta y exalcaldesa, Patricia Hernández, que “el cese de la señora Alonso para hoy ya es tarde”. Hernández afirmó que, “el informe es meridianamente claro y establece en su punto dos que no puede ostentar tenencias de alcaldía o cargo alguno, algo que, por otra parte, ya se sabía desde el primer informe emitido por el secretario sobre este asunto”. La socialista insistió en que el cese de la señora Alonso debe ser “inmediato”.

Desde Cs, su portavoz, Matilde Zambudio, se expresó en los mimos términos. “El secretario del Pleno nos ha dado la razón, y con sus conclusiones determina la ilegalidad de los nombramientos y delegaciones del señor Bermúdez a favor de la primera tránsfuga del Ayuntamiento de Santa Cruz”. “El punto dos del informe -continuó- no deja lugar a dudas así el cese de Evelyn Alonso tiene que ser inmediato y esperemos que se cumpla con la ley y con el compromiso del alcalde de acatar lo dispuesto en las conclusiones del citado informe”.

En cuanto a la renuncia de Alonso a sus cargos en las empresas públicas, la portavoz de Cs expresó su “sorpresa” por una decisión que se apoya en el informe emitido ayer, cuando “su contenido es exactamente el mismo y la misma advertencia que el del informe de junio de 2019”. “Lo que parece claro es que el alcalde procedió a su nombramiento a sabiendas de que quebrantaba la ley”, añadió.

En términos similares se expresó Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, que exigió al alcalde, “el cese inmediato”, en todas las funciones de gobierno, “de la concejala tránsfuga, Evelyn Alonso”. Apuntó Ramón Trujillo que “el informe emitido por el secretario del Pleno del Ayuntamiento capitalino da la razón a la oposición al confirmar la ilegalidad de haber premiado el transfuguismo con funciones de gobierno”.

Alonso expresa su total apoyo al grupo de Gobierno

Evelyn Alonso manifestó ayer que acatará, “como no podía ser de otra manera”, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y celebró que el informe “incluya de manera clara que mis derechos como concejala siguen intactos”. Dichos derechos hacen referencia a asuntos como la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros. La edil destacó que esos derechos reconocidos le permitirán continuar “apoyando al actual Gobierno de Santa Cruz” y recordó que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.