Frontex vuelve a Canarias para identificar a inmigrantes en situación irregular

Ante la llegada incesante de inmigrantes a Canarias por vía marítima, la agencia europea de control de fronteras, Frontex, ha decidido enviar a las islas a siete agentes para ayudar a la Policía Nacional a identificar y filiar a estas personas. También ayudará a obtener información acerca de las redes de tráfico de personas, según ha confirmado la agencia con sede en Varsovia. Y es que más de 11.400 migrantes han llegado al archipiélago en los últimos diez meses.

La operación ha comenzado este miércoles. Pero no es la primera vez que Frontex se desplaza a Canarias. Ya en 2006, durante la llamada crisis de los cayucos, España pidió ayuda a la Unión Europea para que pusiera en marcha un operativo que incrementara la vigilancia y controlara la llegada de personas migrantes. De esta forma, España retoma esas acciones iniciadas durante el verano de 2006, cuando Canarias se enfrentó a la llegada masiva de cayucos y pateras a sus costas.

Este viernes, la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, y el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán Canarias para abordar junto a las autoridades locales la gestión de la crisis migratoria.

Frontex extends its support to Spain 🇪🇸 by sending officers to the Canary Islands to help identify and register irregular migrants pic.twitter.com/xwkx7wApgG

— Frontex (@Frontex) November 4, 2020