La depuradora de Santa Cruz participa en un estudio de detección de COVID

Una moción de Ciudadanos para que se estudie la posible presencia de COVID en las aguas residuales de Santa Cruz sirvió para conocer que la Estación Depuradora de Buenos Aires forma parte de un proyecto piloto que está desarrollando el Gobierno de Canarias para detectar coronavirus en las aguas residuales que llegan a este punto, teniendo en cuenta que son tres lo municipios que vierten en él sus aguas negras. Así lo confirmó el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra. “Estamos a la espera de que nos digan si realizar ese tipo de estudios es útil o no, para saber si nos lanzamos a realizar ese tipo de estudios en todo el municipio”, detalló el también primer teniente de alcalde.

El edil apuntó que “esta misma mañana (por ayer) mantuvimos una reunión con el Gobierno de Canarias y Salud Pública y preguntamos por este asunto. La respuesta que nos dieron es que todavía es un proyecto de investigación, con resultados inconsistentes por el momento. Así que seguiremos esperando, porque, además, creemos que debe ser un proyecto de carácter regional, en el que se marquen las mismas pautas para todos”.

La portavoz de Cs, Matilde Zambudio, defendió la necesidad de realizar estos estudios, como ya se están haciendo en otros puntos como Madrid, con el objetivo de dar la máxima seguridad y tranquilidad a la población.

Desde Unidas Podemos, Dolores Espinosa criticó que el municipio siga manteniendo las fuentes en funcionamiento. “Sería prudente mantener las fuentes cerradas, puesto que es agua que no se renueva y en la que mucha gente se lava las manos o incluso escupe, y no hay necesidad de correr el riesgo de un posible contagio”. También pidió a Servicios Públicos que el riego de los jardines se hiciera a horas más tempranas, “cuando no haya gente”, para evitar que el agua salpique a los peatones a su paso por las aceras cercanas a estos jardines.

Guillermo Díaz Guerra defendió que se debe trabajar con evidencias científicas, “y hasta el momento no hay ni un solo caso de contagio por una fuente”. Desde el PSOE, su portavoz, José Ángel Martín, se mostró a favor de este estudio, puesto que, aseguró, Emmasa ya estaba recogiendo muestras desde el pasado mes de mayo. La moción fue rechazada.