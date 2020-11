La ULL considera “desmedida” la carga policial durante la protesta estudiantil

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, ha considerado “totalmente desmedida” la carga policial que se produjo en el día de ayer durante una protesta estudiantil organizada en el exterior de la Facultad de Bellas Artes debido a la celebración de una supuesta exhibición policial y militar.

En declaraciones a los medios, la rectora ha admitido que estos hechos le han generado un “tremendo disgusto” y una “gran preocupación” y por eso ya ha pedido explicaciones al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez: “Es el responsable del espacio que le hemos dejado. Él tiene que decir qué fue lo que falló”.

Rosa Aguilar explicó que el Ayuntamiento de La Laguna, con motivo de la celebración del I Congreso de Seguridad y Turismo (Cosetur), solicitó a la Universidad un espacio para la realización de un simulacro de derrumbe de un edificio y de rescate de una persona de entre los escombros con la ayuda de un perro.

Por ello, consideró “muy grave” la carga policial producida en el día de ayer, pues a su entender sólo había un grupo de jóvenes que estaban reunidos allí para hablar de la cultura de la paz, un valor que, recordó, se trabaja en la propia Universidad.

La rectora insistió en que están “muy preocupados” porque no se puede entender que por defender la cultura de la paz terminen dos personas detenidas, una de las cuales es alumno de la Universidad, y con las que han intentando contactar sin éxito. Añadió, además, que la Institución académica está a disposición de ellas.

Visto lo ocurrido, Rosa Aguilar indicó que ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y los organizadores del simulacro, quienes han aclarado que los ruidos de detonaciones que se escucharon durante la realización de la actividad fueron para simular el derrumbe de un edificio.

Aguilar reconoció que no sabía que se iban a producir estas detonaciones. “Sabíamos que era una práctica sobre seguridad y emergencias pero no la práctica concreta. Igual tenemos que revisar nuestro protocolo a la hora de ceder nuestros espacios”, reconoció la rectora, quien consideró que si este ejercicio se hubiera celebrado un fin de semana, “quizá no hubiera pasado lo que pasó”.

Por su parte, el gerente de la ULL, Juan Manuel Plasencia, explicó que el Ayuntamiento de La Laguna solicitó la cesión del aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes para la realización de este simulacro y, tras ser valorado, el pasado viernes se comunicó al decano, quien únicamente manifestó “algunas reservas” por el uso del parking, pero no en relación con la actividad que se iba a desarrollar.

Juan Manuel Plasencia aclaró que el procedimiento para la cesión de este espacio se trató de alargar porque se estaba pendiente de la autorización del Gobierno de Canarias, dentro de la situación de semáforo rojo, la cual se mandó el pasado lunes al última hora, por lo que “no dio tiempo a coordinar absolutamente nada tanto con el decano como con el Ayuntamiento”, admitió.

Preguntada por la posible convocatoria de acciones de protesta por parte del estudiantado, Rosa Aguilar consideró que esto ha sido un “caso puntual” y una acción que “no debería haber ocurrido” y que espera “no vuelva a ocurrir”. La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Lastenia Hernández, añadió que a raíz de estos hechos han estado en contacto con el Consejo de Estudiantes, a quien han pedido que haga un manifiesto que se llevará al Consejo de Gobierno. A su vez, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al estudiantado.

Por último, la rectora de la ULL aclaró que los Estatutos de la Universidad sólo prohíben investigar temas militares, pero no la celebración de simulacros de seguridad y emergencias como el de ayer. De hecho, recordó que la propia Universidad organiza un congreso anual que también realiza este tipo de simulaciones, aunque en fin de semana.