Las murgas tendrán concurso en 2021: mejor canción de la década

El Carnaval de Santa Cruz vivirá una edición en 2021 del todo inédita, empezando porque su formato tradicional ha sido suspendido, la pandemia no ha dejado margen para otra cosa. A pesar de ello, el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, quien defiende que no hacer nada no es una opción, sigue dándole vueltas a cómo mantener viva la llama de la fiesta más importante de Santa Cruz. La solución que está barajando y que esta misma semana comenzará a plantear a los grupos es la de convertir el Recinto Ferial en un gran plató de televisión en el que se grabarán cinco programas, uno para cada uno de los grupos más representativos del Carnaval, incluyendo uno dedicado a las Reinas. La idea es que la emisión de esos programas coincida con la semana en la que el Carnaval tendría que haber salido a la calle. “Después de un análisis inicial lo que hemos hecho es diseñar una serie de actividades para que ocurran la misma semana en la que habría tenido lugar la semana grande de nuestro Carnaval. También trabajamos en algunas novedades vinculadas a la Gala de la Reina, pero ahí estamos aún muy al principio”, avanzó Cabello a DIARIO DE AVISOS. Así, detalla que, “lo que hemos pensado con las murgas es celebrar un concurso con el que elegir la mejor canción de la década. Me sentaré con ellas en breve para que cada una elija, porque lo elegirán ellas, la que crean que es su mejor canción de los últimos 10 años”.

“Vamos a crear una página web -continuó el edil- donde colgaremos las canciones que cada murga haya elegido y las someteremos a votación. Aquellas murgas que obtengan el mayor número de votos, que hemos fijado también en 10, pasarán a un programa de televisión que lo llamaríamos La canción de la década”. En ese programa sería en el que se votaría, “aún estamos viendo si por SMS o a través de la web”, cual sería la mejor canción de murga de los últimos 10 años.

Según detalla el edil de Fiestas, el programa televisión se grabará en el Recinto Ferial, lo que hace que el alquiler de este espacio al Cabildo de Tenerife se mantenga. En el lugar que ocuparía el escenario de cada año, “vamos a generar un gran plató de televisión, un gran set, en el que invitaremos al director de cada murga finalista y algunos de sus integrantes con los disfraces de los últimos años e iremos interactuando con ellos. Así cada intervención nos servirá para ir lanzando cada una de las canciones a votación”.

Fiestas se encargará de buscar el material audiovisual entre Televisión Española en Canarias, la Tele Canaria y Antena 3, las cadenas que han retransmitido los concursos de murgas en la última década, de forma que se pueda reproducir en el programa. Como recuerda Cabello, “para muchas murgas su mejor canción no la interpretaron en la final. Hay muchas que queman en las fases sus mejores letras para asegurarse el pase a la final, así que tenemos que buscar las imágenes concretas con las que las murgas quieran participar”.

Este formato de las murgas se repetirá para las comparsas, rondallas y agrupaciones musicales, grupos infantiles y las Reinas de las fiestas. “En el caso de las comparsas será con la mejor coreografía, mientras que con las rondallas y agrupaciones musicales aprovecharemos para hacer más historia del Carnaval, recordando aquello que nos hace únicos”, añade el edil de Fiestas.

Con los grupos infantiles, además, “queremos presentar a gente que está muy vinculada a los más pequeños, a la cantera del Carnaval, pero que no reciben el reconocimiento que merecen”.

Cabello apunta por último que uno de los concursos que sí van a mantener, dado su formato más pequeño, es el de La Canción de la Risa. “Nos estamos pensando tener algo inédito, de forma que se podría celebrar el concurso en sí mismo, pero también en la televisión”.

Subvenciones

Si esta es la parte más festiva, Cabello no quiere olvidarse de su compromiso y el del Ayuntamiento a mantener las ayudas a los grupos del Carnaval y a los diseñadores. “Estamos trabajando ya en un borrador de unas bases o contratos que articulen esas ayudas. El importe de las mismas a día de hoy no lo podemos confirmar porque estamos pendientes de la aprobación del presupuesto”. Admite el edil que el anuncio del Gobierno central de recoger en los Presupuestos Generales del Estado una subida del 0,9% a los funcionarios ha retrasado los planes del presupuesto. “Esa subida nos ha obligado a un incremento de 600.000 euros del presupuesto, lo que supone que hay que quitarlos de otro lado, por eso se han retrasado las cuentas de todas las áreas”.

“Dicho esto -continuó- vamos a mantener las ayudas en la mayor medida posible, condicionadas a actuaciones que ya veremos cuándo se pueden realizar”. La idea del concejal de Fiestas es que “en cuánto se pueda, organizar un fin de semana largo con eventos relacionados con el Carnaval, para que, en diferentes escenarios y puntos de la ciudad, tengamos cabalgatas, actuaciones, música o cabalgatas”.

PRESUPUESTO

En cuanto a la previsión que Cabello maneja en lo que a los dineros de su área se refiere para un atípico 2021, avanza que “vamos a mantener la Navidad 2021-2022, también se mantiene la partida de las Fiestas de Mayo y la de otras fiestas, relacionada con la celebraciones en los barrios. En el caso del Carnaval lo bajo el 35%”. El motivo de ese porcentaje obedece a que, por una vez, podrá pagar las subvenciones a los grupos en un solo ejercicio. “Siempre hemos pagado la mitad en un año y la otra mitad en el otro, y este año, por las circunstancias, lo pagaremos todo en 2021”, explicó el edil, quien añadió que, “aún quitando la parte de la calle, la producción de toda la parte audiovisual que tenemos prevista, va a suponer una gran inversión”.