Luis Yeray Gutiérrez: “A día de hoy, este alcalde no ha tenido que levantar ni un solo reparo”

“A día de hoy, después de un año y cerca de seis meses, este alcalde no ha tenido que levantar ni un solo reparo, única y exclusivamente hemos buscado el consenso, el acuerdo, e intentar buscar soluciones para que este municipio tenga todos los servicios cubiertos y no tengamos ningún tipo de inconveniente jurídico”. Así respondía ayer el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, a los medios de comunicación al ser cuestionado sobre las últimas noticias del denominado ‘caso Reparos’ y sobre la continuidad de determinados contratos.

“Aquí no ha habido ninguna continuidad ni ninguna prórroga. Cuando llegamos nos encontramos un Ayuntamiento en el que había una serie de grandes contratos que se tenían que seguir manteniendo, como el de la limpieza. Solicitamos un informe a la Intervención y a la asesoría jurídica y esos informes nos dieron pie para seguir manteniendo y no suspender ese servicio. Servicios que, por cierto, están a punto de ser licitados, y en los que hemos trabajado muy duro todo el equipo de Gobierno para que en los próximos días se vea claramente que nosotros tenemos otra forma de trabajar en el ámbito municipal, y que intentamos por todos los medios buscar soluciones y no tener que llevar a cabo el levantamiento de ningún reparo”, explicó el alcalde al respecto.

En cuanto a la fórmula para mantener el servicio, Luis Yeray Gutiérrez señaló que “cuando llegamos al Ayuntamiento buscamos el último acuerdo de la Junta de Gobierno, que nos daba pie a seguir manteniendo el servicio, hemos trasladado desde el área de Servicios Municipales, conjuntamente con la asesoría jurídica, ese documento que es explícito y mantiene este servicio y, por tanto, nosotros lo estamos realizando en base a esos informes”.

Cuestionado sobre la declaración que como investigado realizó el pasado jueves el exconcejal lagunero Javier Abreu, Gutiérrez respondió que “desde que inicié mi andadura política siempre he sido muy claro, creo firmemente en la separación de poderes, porque es el garante de la democracia. Serán los juzgados los que tengan que tomar las decisiones, yo siempre me he mantenido al margen, también el actual equipo de Gobierno local. Yo no tengo absolutamente nada que decir al respecto, seremos meticulosos con lo que traslade la justicia y acataremos lo que tengamos que acatar”.