PSOE, UP y Cs, dispuestos a acudir al juzgado si no cesan a Evelyn Alonso

El 4 de diciembre habrá un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el que la concejala no adscrita Evelyn Alonso será la protagonista. Esta sesión plenaria ha sido solicitada por los tres partidos que conforman la oposición municipal (PSOE, UP y Cs) y se celebrará, según denunciaron ayer estos partidos, porque “la ley nos ampara y fija de forma automática la fecha cuando el presidente de la Corporación no lo hace”, explicó el portavoz socialista, José Ángel Martín. “El alcalde José Manuel Bermúdez tenía 15 días para fijar esa fecha, y no lo hizo, declarándose en rebeldía y al margen de la ley”, afirmó Martín.

El portavoz socialista también ahondó en otros incumplimientos que, a su juicio, el actual equipo de Gobierno está llevando a cabo. “El alcalde ha colocado a este Ayuntamiento en el peor momento de calidad democrática de la historia de Santa Cruz. No nos proporciona acceso a los expedientes que van a Pleno, ni a los decretos del alcalde. Tenemos más de 50 solicitudes de información pendientes, y en los Plenos nos coarta nuestro derecho de expresión y nos amenaza con expulsarnos”, explicó el edil.

La portavoz de Cs, Matilde Zambudio, se expresó en los mismos términos, incidiendo en que, a pesar de lo que ha dictado el Tribunal Supremo, Alonso se sigue manteniendo en sus cargos, calificando de “inexplicable” que la edil haya renunciado a la Sociedad de Desarrollo, pero que siga asistiendo y votando en los consejos de administración del resto de organismos autónomos, como los de Fiestas o el IMAS. Zambudio también lamentó que, en el caso de Cs, sufre una “doble discriminación”, porque se le pide más cosas que al resto y “en los Plenos ni siquiera dejan que ejerza mi derecho a réplica por cuestiones de orden”, concluyó.

Ramón Trujillo (UP) recordó que “el problema no es que este equipo de Gobierno se apoye en la señora Alonso para gobernar, es legal hacerlo con una tránsfuga, pero lo que no es legal es que se la beneficie por ello”. “El alcalde está en fraude de ley si en vez de cesar a la concejala inicia un expediente de lesividad que es lo que pretende”, añadió. Trujillo avanzó que su grupo estudiará todas las acciones necesarias, incluida la de acudir al juzgado, si se inicia ese expediente, afirmación que fue respaldada por el resto de grupos.

Desde CC en Santa Cruz, su portavoz, Juan José Martínez, acusó a estos partidos de buscar, “por todos los medios, bloquear la actividad municipal, lo que va totalmente en contra de los intereses de la ciudadanía”. Martínez aseguró que el Pleno del 4 de diciembre “no aporta nada nuevo, pues ya existe un informe del secretario municipal”, cuyos trámites administrativos ya han sido ordenados por el regidor.