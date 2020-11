Rodrigo Martín afirma que “la situación se está descontrolando” en Tenerife

Tenerife continúa encabezando la incidencia de la pandemia del coronavirus en Canarias en las últimas semanas y, pese a las medidas restrictivas impuestas por el semáforo rojo, los números siguen sin ser favorables ni invitar al optimismo. La Consejería de Sanidad informó ayer que el Archipiélago añadió 118 nuevos contagios de COVID con lo que el total de casos acumulados es de 18.575, de los cuales 5.032 infectados permanecen activos (39 están en la UCI, 182 hospitalizados y el resto debería permanecer confinado).

En las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de un varón de 65 años en Tenerife con patologías previas, con lo que el total se eleva a 298 óbitos, mientras que 284 pacientes se recuperaron, para un total de 13.245 altas. La Incidencia Acumulada a los 7 días se sitúa en 44,53 casos por 100.000 habitantes y a los 14 días en 82,34.

Tenerife suma 82 nuevos contagios, para 7.170 casos acumulados y 3.080 pacientes activos (28 en la UCI, 125 hospitalizados y 2.927 aislados). Con el nuevo difunto acumula 158 óbitos. También se registraron 259 recuperados. Le sigue Gran Canaria, que sumó 31 nuevos positivos para un total de 8.931 acumulados y 1.814 activos epidemiológicamente (11 en la UCI y 52 hospitalizados). Mientras que Lanzarote añadió cuatro nuevos casos con 1.313 acumulados y 74 activos (dos hospitalizados) y Fuerteventura informó de un contagio para un total de 804 casos acumulados, y 53 activos (uno hospitalizado). Las otras islas occidentales no sumaron nuevos contagios. La Gomera mantiene los 6 pacientes activos (dos hospitalizados) y mantiene en los 93 acumulados. La Palma tiene cuatro casos activos y cuenta con 198 acumulados, y El Hierro mantiene un paciente infectado activo y 66 infectados.

Santa Cruz de Tenerife notificó 44 contagios, por los 26 de Las Palmas y los 21 de La Laguna.

Faltan rastreadores

El presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, afirmó ayer que “la situación en Tenerife se está descontrolado” y solicitó para revertir la situación más rastreadores, liberar a la Atención Primaria de carga de trabajo y dar formación a las familias contagiadas.

Desde el Colegio de Médicos se lanzó un mensaje alejado de la autocomplacencia de las últimas semanas. “Es verdad que la situación en Canarias está más o menos bien, pero también lo es que la situación en Tenerife se está descontrolado. Cuando se ponen las medidas preventivas se tienen que poner antes, ya ha pasado algunas semanas que estamos fuera del índice de contagio de 14 días que no debería superar los 50 casos. Llegará el momento en que no será posible tomar ninguna medida”.

Para Rodrigo Martín, en Tenerife son importantes y necesarios más rastreadores “Lo eran antes y lo son ahora. Si se descontrola la transmisión comunitaria, no servirán para nada. Tenían que haberse puesto a trabajar hace más de una semana. Por lo que sabemos, el grupo de rastreadores de Tenerife es muy pequeño para afrontar la situación actual, y además entendemos que están mal coordinados con Atención Primaria”. Además lamentó que los 31 rastreadores del Ministerio de Defensa “están operando todos en la provincia de Las Palmas”.

Desde el fin de semana Martín se encuentra confinado esperando la llamada del Servicio Canario de Salud para hacerse una prueba PCR al resultar contagiada una compañera de trabajo. “Por experiencia propia puedo asegurar que el rastreo se está haciendo fatal”, lamentó. Por tanto, “la diferencia principal que hay ahora para que la pandemia del coronavirus esté descontrolada en Tenerife es la falta de rastreo, y el mismo no se le puede imponer a los Centros de Atención Primaria, porque ya están desbordados con la atención de otras patologías y de los casos de COVID”.

Además, desde el Colegio de Médicos de la provincia se invitó a la utilización urgente de los test de antígenos rápidos, “no para utilizarlos la población, sino para el uso en servicios como Atención Primaria o Urgencias. Los test de antígenos están en el mercado hace mucho tiempo y desconocemos el por qué no se habían traído antes a Canarias”.

Cambio en el mensaje

Por otro lado, Rodrigo Martín, incidió en cambiar el mensaje que se le envía a la sociedad para que cale de otra manera. “Aunque los consejos y formación a la población es buena, hay que decir otras cosas para cambiar las costumbres familiares. Hay que explicar didácticamente que si una madre es positiva, no puede seguir haciendo las labores diarias, no puede hacer la comida ni limpiar la casa, tendrán que hacerlo otras personas. Si un miembro de la familia es positivo, no se debe permitir que participe en reuniones familiares o sociales, debe permanecer aislado. Hay que formar a la población sobre lo que no puede hacer si está contagiada”, reiteró.

Por último, Martín pidió a las autoridades insulares y locales, y a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Autonómicos y locales, que “sean contundentes en su trabajo. Hay que ser diligentes en la inspección, llegar en un tiempo razonable si se les llama, y tramitar las multas con agilidad”. Y a los dueños de los locales, recomendó que “si ven que los clientes incumplen, deben decírselo. Si no es así, que no se quejen si después hay un toque de queda”.