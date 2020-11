Tenerife, con 98 contagios más, el epicentro de la segunda oleada del coronavirus en Canarias

Tenerife continúa siendo el epicentro de la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el Archipiélago, una situación que preocupa a las autoridades, que tomarán medidas en los próximos días. La Consejería de Sanidad notificó 98 nuevos contagios de SARS COV-2 en Tenerife en las últimas 24 horas, de los 139 nuevos positivos a nivel regional, lo que supone el 70,5% del total.

Además, lamentablemente fallecieron dos mujeres, una de ellas de 78 años en Tenerife y otra, de 66, en Gran Canaria, que elevan a 288 las muertes por el virus en el Archipiélago. Ambas tenían patologías previas. Canarias se mantiene en una incidencia acumulada a los 7 días de 37,01 casos por 100.000 habitantes, mientras que a 14 días es de 75,93.

El total de positivos acumulados en el Archipiélago es de 17.601, y 5.791 pacientes se encuentran activos en las islas, de los cuales 40 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos, 180 están en planta hospitalaria y los 5.571 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario. Los pacientes que han superado la enfermedad se sitúan en 11.522, tras las 208 nuevas altas de las últimas horas.

Tenerife contabiliza 6.490 casos acumulados, 98 más que el sábado, de los cuales 2.880 han recibido el alta médica, 152 perecieron y 3.458 están activos (con 25 pacientes en la UCI, 115 hospitalizados y 3.318 confinados). La Isla acapara el 60% del total de casos activos del Archipiélago, el 63% de los pacientes en UCI y el 64% de los hospitalizados.

Cribando por municipios, Santa Cruz notificó ayer 42 positivos, por los 36 de La Laguna, cuatro en Adeje, tres en Arona, y dos en Santa Úrsula y Tacoronte. Nueve localidades añadieron un contagio. Eligiendo los pacientes activos, Santa Cruz cuenta con 1.476; La Laguna, 1.075; Adeje, 101; La Orotava, 95; Arona, 84; Tacoronte, 82; Granadilla, 80; Los Realejos, 78, y el Puerto de la Cruz, 61. Salvo Vilaflor, sin positivos, 21 localidades acumulan los 326 contagios activos restantes.

Por su parte, Gran Canaria computa 8.714 casos acumulados desde el inicio, tras 20 nuevos contagios, de los que 6.407 han superado la enfermedad, 117 han fallecido y 2.190 están activos (14 en la UCI, 63 hospitalizados y 2.113 aislados en sus casas).

En Lanzarote, los casos computados ascienden a 1.274, tras añadir ayer 21 nuevos, con 1.184 personas que han recibido el alta y nueve han muerto. De los 81 positivos activos, uno está en la UCI. Fuerteventura registra 768 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 44 están activos , mientras que 721 superaron el virus y tres murieron. Ayer se regularizó la estadística con dos contagios menos.

El resto de islas no sumaron nuevos positivos. Así, La Palma cuenta con 195 acumulados, 185 altas médicas, seis muertes y cuatro activos; La Gomera se mantiene con 93 casos acumulados, de los que 11 siguen activos y 82 han recibido el alta, y El Hierro presenta 66 casos acumulados, de los que dos están activos.

Hay que intensificar los controles en La Laguna y el Norte

El portavoz del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias, Lluis Serra, aseguró ayer que se intensificarán los controles en La Laguna y el norte de la Isla, y que con estos datos “no es posible” que Tenerife “salga del semáforo rojo de restricciones el fin de semana.

“Es evidente que el mayor foco de contagio y de transmisión está en La Laguna, el Norte y Santa Cruz. Por tanto, hay que intensificar las acciones en estos municipios. Con estos datos no es posible que Tenerife salga del semáforo rojo el próximo fin de semana”, afirmó. El Gobierno está estudiando “todas las acciones a llevar a cabo”, pero no solo pensando en los laguneros, los tinerfeños y el conjunto de los canarios. “Los jóvenes y no tan jóvenes que se saltan las normas y están reproduciendo la enfermedad deben tomar conciencia: si Tenerife no mejora, Canarias tampoco lo hará, y se perjudicará la salud y la economía”.