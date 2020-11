Unas 1.200 personas recibirán a los Reyes Magos en el puerto de Santa Cruz

Santa Cruz no tendrá Carnaval, pero sí Navidad y Reyes, o al menos eso es lo que pretende el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ya trabaja en un programa que permita que estas fiestas navideñas se parezcan en algo a las de 2019. Si la dispersión de los actos por los distritos busca evitar las aglomeraciones, la llegada de los Reyes Magos a la capital, por el puerto y en helicóptero, se busca que sea de la forma más controlada posible. Para ello, avanza el concejal de Fiestas, se está barajando la posibilidad de instalar una gran carpa, con capacidad para unas 1.200 personas (600 niños acompañados por un adulto), para que reciban a sus majestades de Oriente.

“En función de los últimos actos autorizados al aire libre, estamos planteado en generar un recinto con un aforo en torno a las 1.200 personas, un espacio que estará sectorizado, con entradas independientes y con los itinerarios marcados, para que los más pequeños puedan dar la bienvenida a los Reyes Magos a Santa Cruz”.

Unos Reyes Magos que, tras su recibimiento en el puerto, se trasladarán a distintos puntos del municipio donde se desarrollarán cabalgatas para que todos los niños puedan disfrutar por igual en la noche más mágica del año.

Preguntado por la actual situación de semáforo rojo en la Isla y la posibilidad de que se suspendan cuántos actos se programen, como ya ha pasado con los previstos para Halloween, el edil es realista. “El semáforo rojo está vigente hasta el 6 de noviembre y se revisaría, de hacerlo hasta el 15. Lo que voy a hacer es establecer un plan de contingencia, un diseño que enviaremos a salud pública para que nos dé el visto bueno, y en función de eso, tendré todo preparado”. Cabello defiende que “es una mezcla de responsabilidad y de cumplimiento. Tengo que contrastarlo, con las cláusulas pertinentes, y en función de eso, obrar. Somos conscientes de que habrá cosas que haremos en un distrito y otro no, porque de un día a otro pueden cambiar las cosas”.

En cuanto a las cabalgatas que se van a desarrollar por los distritos, “no se repartirá nada y los Reyes irán en altura. El riesgo existe, pero no hacer nada no es una opción. Me consta que el resto de Ayuntamientos de España están en los mismo que nosotros”, explicó el edil de Fiestas. Insiste en que “no hacer nada no es una opción para este Ayuntamiento, hay que seguir las normativas, distancia y mascarilla, da igual que sea para ver a los Reyes Magos, las luces de Navidad o un escaparate”. “Lo que hacemos con las cuatro cabalgatas es dispersar a la gente y si quieren ir a verlas, no tienen que acudir al centro”, concluyó.