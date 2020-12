Canarias recibirá este martes más dosis de la vacuna contra el covid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado este lunes que España recibirá mañana 369.525 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech en cuatro vuelos que aterrizarán en Madrid, Barcelona, Vitoria y Canarias, desde donde se repartirán a casi un centenar de puntos designados por todas las comunidades.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que ha aclarado que hasta ahora no consta ningún efecto adverso de las inyecciones que se suministraron ayer, cuando arrancó la campaña de vacunación con las 9.750 dosis recibidas el sábado.

La primera gran entrega del fármaco de Pfizer se esperaba hoy, pero una incidencia logística del proceso de carga y envío relativo al control de temperatura ha impedido que se pudiera materializar, por lo que se ha tenido que retrasar a primera hora de mañana.

Finalmente, el lote constará de 369.525 preparados, que llegarán en cuatro vuelos desde Bélgica con destino a Madrid, Barcelona, Vitoria y Canarias, desde donde se van a distribuir a lo largo de la mañana al casi centenar de puntos que resto de autonomías, mientras que a las ciudades autónomas y a Baleares correrá a cargo de las fuerzas armadas.

El suministro, ha dicho el ministro, “va a quedar ya regularizado” para que cada lunes se puedan ir recibiendo alrededor de 350.000 vacunas hasta alcanzar en las próximas 12 semanas más de 4,3 millones de inyecciones.

Illa ha insistido en que el reparto por comunidades va a ser equitativo y de acuerdo a la población diana que debe ser inmunizada en primer lugar. “Y vamos a seguir haciéndolo así”, ha resaltado el ministro antes de recordar que España ha adquirido “muchas más dosis -140 millones- de las que va a necesitar”.

Con las vacunas que están actualmente en desarrollo y que, como la de Moderna, podrían verse aprobadas en breve, Illa calcula que en el verano el 70 por ciento de la población española pueda estar inmunizada.

La vacuna, ha recordado, es gratuita y voluntaria; se va a registrar a aquellos que opten por no administrársela no ya solo porque “es un requisito y una medida de prudencia” que se ha tomado en toda Europa, sino porque es necesario para hacer estudios de farmacovigilancia y saber que si una persona no se ha inmunizado no es por un “error del sistema” que no le ha ofrecido esta posibilidad.

“Están en su derecho”, ha recalcado el ministro, antes de subrayar que con estas personas habrá que hacer un “esfuerzo de comunicación”; en este sentido, ha señalado la puesta en marcha de la web www.vacunacovid.gob.es para resolver las dudas de la ciudadanía sobre la vacunación contra la covid-19.

Por último, ha reiterado que los ciudadanos serán citados para vacunarse por las comunidades autónomas, que “están trabajando en un conjunto de varias bases de datos” para localizarles.