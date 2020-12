Canarias se desmarca de Madrid y hoy validará los test de antígenos

El Gobierno central no dio ayer ni un solo paso para validar el uso de test de antígenos como alternativa a los PCR para los turistas que viajan a Canarias. Una medida que ha sido pedida insistentemente tanto por las administraciones como por los empresarios e incluso por el propio Gobierno regional, quien ha intentado llegar a un acuerdo hasta el final.

Sin embargo, ante la negativa del Ejecutivo central se verá obligado hoy a validarlos por su cuenta, una decisión que adoptará en el Consejo de Gobierno de hoy. Así lo aseguró ayer la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, quien insistió en que no se trata de un capricho de las Islas sino que las pruebas PCR, las únicas válidas hasta ahora, en ocasiones son más caros que los billetes de avión para los turistas. De hecho, Castilla alertó que, de no aplicarse los antígenos, “habrá cancelaciones en cascadas para lo que queda de temporada de invierno”. Además, se da la circunstancia de que justamente ayer Reino Unido levantó la cuarentena a sus ciudadanos, lo que implica que estos podrán empezar a viajar.

Se da la circunstancia, además, de que la excusa dada por el Gobierno de Pedro Sánchez para no validar los test de antígenos como una opción más para que los turistas vengan a las Islas es que la Unión Europea no los había autorizado y, según aseguró la ministra de Turismo, Reyes Maroto, el lunes en La Palma, hasta que no lo autorice, el Gobierno no le dará el OK.

Pero es que justo ayer, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) pidieron abiertamente que no se impongan test sistemáticos ni cuarentenas obligatorias a los viajeros que se desplacen entre Estados miembros, porque sostiene que el riesgo de contagio entre pasajeros de avión es “mucho menor” que entre la población general, al tiempo que reclamaron información clara y precisa a los turistas sobre la situación en sus destinos.

Circunstancia que, en el caso de Canarias, por ejemplo, no se da, dado que, a día de hoy, los turistas no saben a que atenerse, según criticaron esta semana los principales operadores turísticos y turoperadores de los principales mercados turísticos del Archipiélago.

De hecho, la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, señaló tras reunirse por videoconferencia con los Veintisiete que el riesgo del coronavirus “no es el viaje en sí”, sino las medidas de contención en los lugares de origen y destino, y pidió que “los viajeros no sean considerados población de riesgo ni tratados como si hubieran estado en contacto” con un paciente de coronavirus.