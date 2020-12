Cómo nos puede afectar la variante del Covid detectada en Reino Unido

Primero debemos llamar a la calma a la población. No hay nada demostrado al 100% sobre esta nueva variante encontrada del SARS-CoV-2 en Reino Unido, según los expertos. Además, hay que tener en cuenta que es normal que los virus muten y este nuevo coronavirus está actuando según el guion. Ya se esperaba que mutara, aunque no se sabía cómo, y de hecho ya lo ha hecho miles y miles de veces, aunque no nos lo hayan contado como hasta ahora.

Este lunes, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) publicó un informe preliminar en el que avisaba de que la nueva variante de SARS-CoV-2 encontrada en Reino Unido es significativamente “más transmisible” que las anteriores. De hecho, según el organismo, tiene un potencial estimado para aumentar el número reproductivo (R) en un 0,4 o más (es decir, que puede infectar hasta un 0,4 veces más de personas), y una transmisibilidad aumentada estimada de hasta un 70 por ciento.

No obstante, la buena noticia es que la institución informa de que por ahora no hay indicios de una mayor gravedad de la infección asociada a esta nueva variante. Por ahora, además del Reino Unido, Dinamarca, Islandia y los Países Bajos han notificado algunos casos con la nueva variante y, según algunas noticias publicadas en medios de comunicación también se han hallado casos en Bélgica.

En una entrevista con Infosalus, Víctor J. Cid, catedrático del departamento de Microbiología y Parasitología, de la Facultad de Farmacia, de la Universidad Complutense de Madrid advierte de que el primer genoma que se detecta de esta nueva variante del SARS-CoV-2 fue a finales de septiembre, aunque Inglaterra informara de ello la semana pasada, cuando más de un millar de aislamientos secuenciados correspodían a esta nueva variante; por ello, ve previsible que se haya diseminado ya y sea cuestión de tiempo el notificar más casos de esta variante en otros países distintos a Reino Unido.

Pero, ¿por qué muta un virus? ¿Lo hacen con frecuencia? La investigadora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) Sonia Zúñiga, que actualmente trabaja en uno de los proyectos españoles de vacuna contra la COVID-19, nos explica para poder entender todo que una mutación es un cambio en la secuencia (el código de letras, el “libro de instrucciones”) de un genoma, y algo habitual en la vida de los virus.

Según indica, cualquier organismo, para sobrevivir, en el proceso de multiplicar su genoma (hacer copias de sí mismo), comete errores que pueden llevar a mutaciones (si estos “errores” se mantienen en la progenie): “Los virus mutan más o menos en función de su tipo, según señala, y en el caso de los coronavirus, esas frecuencias de mutación son menores, porque tienen un sistema de corrección de errores que permite que mantengan el tamaño tan grande de su genoma (de entre los más grandes conocidos en genomas de RNA)”.

¿Qué suele suceder cuando un virus muta?, ¿se hace más virulento o por el contrario, no? La investigadora del Laboratorio de Coronavirus del CNB-CSIC afirma que “todo es posible” y “normalmente” se suelen atenuar por un proceso de adaptación al hospedador; si bien también advierte de que puede suceder que se hagan más virulentos, algo que hasta la fecha parece que no ha sido así con esta variante encontrada en Reino Unido.

De hecho, la experta del CNB-CSIC reconoce que ha perdido la cuenta del número de secuencias que se han registrado hasta el momento del SARS-CoV-2. “Es normal que, con tal cantidad de información, se encuentren mutaciones. Pero por el momento casi [V1] ninguna de ellas cambia las propiedades del virus”, asegura.

Es más, destaca que apenas “prácticamente nada” ha variado la información sobre esta variante del SARS-CoV-2, “más allá de que se ha encontrado en una zona con un aumento de casos”, pero según insiste, “ni siquiera está confirmado que sea más contagiosa”. Además, resalta que “parece que no es más virulenta, pero al igual que su capacidad de contagio, se está estudiando en los laboratorios”.