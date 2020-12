El director del Parque Nacional de Garajonay ve “amenazada” la laurisilva canaria

Ángel Fernández, que cumplirá en marzo nada menos que 35 años como director conservador del Parque Nacional de Garajonay -ya es más gomero que gallego-, alertó hace unos días en un congreso organizado por el Cabildo de Gran Canaria, al hilo del Día del Árbol, de los “graves problemas” que amenazan a la laurisilva canaria, desde el cambio climático a especies invasoras y animales asilvestrados que dañan su entorno, sin olvidar los incendios forestales, “como el que sufrimos en La Gomera en 2012, que arrasó el 20% del parque nacional”. El Parque Nacional de Garajonay lleva ese título desde 1981, al que suma el de Patrimonio de la Humanidad (1986) y Reserva de la Biosfera (2012).

No obstante, Fernández reconoció que “cuando me refiero a la amenaza sobre la laurisilva no aludo a Garajonay, donde afortunadamente cada vez tenemos más hectáreas en el parque, aunque de una laurisilva aún muy joven, sino en general a la laurisilva canaria”. El director del parque nacional gomero comentó que “si de Hawái dicen los americanos que es la capital de la extinción, yo puedo afirmar que Canarias es la capital de la extinción en Europa, porque no hay ningún territorio con tantas especies amenazadas”.

Asimismo, añadió que “siete de los diez lugares de España con más especies en peligro de extinción se encuentran en Canarias y en el podio están los bosques de laurisilva de Teno, Anaga y Garajonay”, donde aún la milenaria selva convive con nuevas especies, “como esas orejas de gato” ornamentales que se han traído de Brasil y que, según Ángel Fernández, provocan un severo daño, aunque “no tanto como el que se hizo en los años 40 y 50, con el hambre de la posguerra, talando madera para hacer leña”.

También señaló la necesidad de vigilar la presencia cada vez más numerosa de ciclistas y otros deportistas en los montes; sobre todo, aquellos que abandonan los senderos ya establecidos, si bien apuntó que “al menos nuestro parque no tiene, en este sentido, una presión grande, como por ejemplo ocurre en Chamorga, en Tenerife”, afirmó.

En la conferencia que ofreció en Las Palmas de Gran Canaria, el director conservador del Parque Nacional de Garajonay expuso también iniciativas desarrolladas en favor de la laurisilva, como actuaciones de restauración en áreas de bosques degradados, recuperación de terrenos en los que había sido reemplazada por especies foráneas, programas de repoblación y también de “control de los herbívoros, que están arrasando con vegetación amenazada”.

En dicha cita online se personaron representantes de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria.