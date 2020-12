El Telemaratón Solidario logra ayuda para 32.000 personas

El Telemaratón Solidario ha vuelto a superar todas las expectativas y, en un contexto cargado de dificultades, ha logrado el objetivo de obtener recursos alimenticios y de primera necesidad para más de 32.000 canarios que se enfrentan a una pandemia crónica, la pobreza. La iniciativa, organizada un año más por Mírame Televisión y el Banco de Alimentos, llenó ayer de ilusión un almacén de Mercatenerife, pero también el corazón de muchas personas que luchan cada día para superar la exclusión social que padecen.

Bajo un respeto escrupuloso de las medidas sanitarias, la decimosegunda edición del Telemaratón Solidario consiguió sobreponerse a las adversidades y despertar la generosidad de la sociedad canaria. En una edición distinta, con la iniciativa centralizada en uno de los almacenes del Banco de Alimentos, más de 50 camiones transportaron a lo largo del día una ayuda que será repartida por la ONG a través de 120 entidades colaboradoras.

También fue una edición muy especial para el director de Mírame Televisión. Después de un año complicado en lo personal, tras superar en abril un accidente cerebrovascular, Manuel Artiles no pudo esconder la emoción: “Este año me dijeron que no podría hacerlo, que era mejor esperar, pero yo no puedo dejar de ayudar a tanta gente necesitada”. Incapaz de ocultar las lágrimas, el conocido presentador insistió en que “la mejor rehabilitación es ver la cara de felicidad de los responsables de las ONG, las personas que están en contacto estrecho con la pobreza; hoy somos todos un poco más felices”, concluyó Artiles.