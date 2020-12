EN VIVO | CD Tenerife-CD Leganés

Luis Miguel Ramis no parece encontrar un once inicial estable. Tampoco los resultados son buenos como para que el tarraconense no siga buscando fórmulas que logre puntos. Hoy el míster planteó una nueva revolución. El regreso de Javi Alonso y de Alberto Jiménez fue lo más llamativo y lo más comentado en la previa del regreso de José Luis Martí, Fabián Rivero y Gaku Shibasaki al Heliodoro Rodríguez López. Alberto se colocó en el perfil zurdo del centro de la zaga, al lado de Carlos Ruiz, mientras que Javi acompañó a Aitor Sanz en la medular. Pero además, Moore regresó al lateral derecho, Bermejo al extremo zurdo (Nono se fue a la derecha) y Jorge Padilla se sumó a labores ofensivas junto a Fran Sol.

Lo más destacado del primer cuarto de hora fueron las dos amarillas que se llevaron Jorge (en el minuto 7) y Javi Alonso (en el minuto 9). Ramis les pidió a los suyos más intensidad y concentración a los suyos para que volviera a pasar lo del Sabadell. Quizás los dos canteranos confundieron más intensidad con pasarse de revoluciones. Pomares tampoco entendió bien la idea que quiso transmitir el jefe, porque en el 22 también se ganó una amonestación. Antes de la media hora de juego ya había tres blanquiazules advertidos de irse al vestuario antes de tiempo.

El resto del primer acto fue muy equilibrado. Los blanquiazules se mostraron muy seguros atrás, algo que en anteriores partidos no había sucedido, pero arriba sigue siendo un equipo inoperante. Especialmente espesos estuvieron Bermejo y Nono. Así el Tenerife acabó sin disparar entre los tres palos en la primera parte. Es cierto que el Leganés tampoco estuvo mucho más atinado que su rival.

