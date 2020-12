Excelente primera parte de un Tenerife que gana 2-0 al Girona

Ramis realizó numerosos cambios para el último once inicial de 2020. El entrenador tarraconense cambió medio equipo con respecto al último choque liguero. La revolución empezó por la defensa, donde jugaron Sipcic y Bruno Wilson (Alberto y Carlos Ruiz jugaron en Oviedo). Además, en la defensa también apareció Álex Muñoz en el puesto del sancionado Carlos Pomares. El otro jugador que se quedó sin jugar por castigo fue Aitor Sanz. Su puesto en la medular lo ocupó el canterano Javi Alonso, quien acompañó a Folch. Además Ramis jugó con con dos delanteros, con la pareja formada por Fran Sol y Manu Apeh. Numerosas novedades que dan a entender que Ramis aún no tiene decidido del todo su once tipo.

Los locales empezaron a inquietar el portal catalán muy pronto. Fran Sol dispuso de una primera aproximación con un cabezazo, tras centro de Álex Muñoz, que se marchó rozando el palo de la portería defendida por Juan Carlos. Solo fue un aviso de lo que pasaría dos minutos después, en el 7. Nuevamente tiró del rifle de precisión Muñoz para colgar un balón al segundo palo para que Bruno Wilson adelantase a los blanquiazules con un cabezazo cruzado. Buen inicio de un Tenerife que no parecía respetar en exceso a todo un aspirante al ascenso.

Los visitantes tardaron en reaccionar y no lo hicieron hasta el minuto 22 con un remate de cabeza de Cristóforo que se marchó desviado. Solo fue un espejismo, porque el gladiador Apeh lideraba a un Tenerife mantenía en vilo a la defensa gerundense. El nigeriano probó fortuna a la media hora de juego con un disparo que Juan Carlos, portero visitante, desvió a saque de esquina. Tres minutos después, el Girona intentó dar signos de estar vivo con una jugada personal de Yoel Bárcenas que Dani Hernández desbarata con los pies.

Pero solo fue un espejismo, porque volvió a golpear el Tenerife en el minuto 34. En esta ocasión fue Moore el que centró desde la derecha al primer palo, prolongó Álex Muñoz y apareció Fran Sol en el área pequeña para mandar al fondo de las mallas el balón, ampliando la ventaja del equipo de Ramis.

El 2-0 lucía como un espejismo en el videomarcador del vacío Heliodoro y ni tan siquiera los jugadores del Girona se lo terminaban de creer. De hecho no reaccionaron en lo que restaba de una primera mitad muy sobria y limpia de los blanquiazules. Es verdad que el Girona controlaba el juego, pero eso no suponía que tuviera el control del partido. El Tenerife dominaba la situación haciendo un juego muy práctico que cogió por sorpresa al equipo catalán. Excelente primera parte y ahora se trata de no acher por tierra todo el trabajo hecho.

