La capital presiona al Cabildo para que Santa Cruz Sostenible gestione la Reserva de Anaga

“Estamos presionando de manera importante al Cabildo para no perder la denominación de la Reserva Mundial de la Biosfera de Anaga”. Así lo afirmó la concejala del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso, quien denunció que “el Cabildo no ha hecho nada y hay riesgo de perder la denominación de Reserva de la Biosfera si no cumplimos una serie de objetivos para mantenerla”. La Unesco otorgó este título al Parque Rural de Anaga en el año 2015.

Por ello, la edil propuso que la Fundación Santa Cruz Sostenible “tiene la estructura necesaria para asumir la gestión de la Reserva de la Biosfera”. “Pero eso es competencia del Cabildo y estamos presionándoles que si quieren la gestión no tenemos problema, pero que se pongan a crear la estructura de gestión para no perder la Reserva de la Biosfera -continuó argumentando-, y si no, la Fundación tiene la estructura necesaria para crear ese equipo y asumir, aunque sea de forma temporal, la gestión, para no perder esa denominación”.

Alonso hizo estas manifestaciones en el marco de la presentación de los presupuestos del área para el próximo 2021, que será de 3.118.770 euros, lo que supone un recorte frente a los 3.962.815 euros de este 2020.

De esta partida, 283.220 euros son para el contrato de conservación y mantenimiento de infraestructuras rurales en Anaga; 18.000 euros para medidas de conservación en Anaga y coordinación de seguridad y salud; 22.000 euros para la rehabilitación de infraestructuras en el medio natural; y 294.000 euros para el convenio de empleo. Mientras, desde la Fundación Santa Cruz Sostenible se reforzarán sus actuaciones para mejorar la calidad de vida y ecosistemas del territorio municipal en la Reserva de la Biosfera de Anaga, entre otras acciones.

Relacionado con Anaga, la edil destacó un proyecto que se pondrá en marcha para acercar el turismo rural al centro de la ciudad. “Estamos trabajando en sacar un nuevo sendero para que la gente pueda desde el centro de Santa Cruz acceder a Anaga, se llama ‘Puerta a Anaga’ y sería un circuito circular que termina en Valleseco”, explicó.

Asimismo, también valoró la partida que se destinará al servicio de salvamento y socorrismo de playas, cuyo contrato se actualizará para ampliar el servicio al frente de San Andrés, el muelle de Añaza y playa Chica, que a día de hoy no lo tienen. “Es alrededor de 770.000 euros, pero puede haber alguna modificación cuando se apruebe definitivamente”, apuntó Alonso.

NUEVAS AYUDAS EN 2021

En cuanto al área de Promoción Económica, de la que Alonso es también la edil responsable, detalló que en 2021 contará con un presupuesto de 5.702.000 euros, frente a los 5.765.950 euros (incluyendo la enmienda) de este 2020, y que el objetivo fundamental será “mantener el tejido empresarial” del municipio.

Por ello, la edil adelantó que tienen previsto “sacar otras nuevas ayudas para pymes y autónomos en 2021 para ayudarles a cubrir gastos, lo que jurídicamente nos permitan, pero sacarlas a través de la vía de urgencia para que lleguen en tiempo y forma”. “Y con bases adaptadas a la nueva situación, más flexibles, porque esta [la que se sacó este año] era una convocatoria ordinaria, y no estamos en una situación normal”, apuntó.

Sobre la actual convocatoria de ayudas, Alonso explicó que se hará una modificación presupuestaria en las cuentas de 2021 para incluir a “400 autónomos que no ha dado tiempo de ver hasta el 31 de diciembre”; y lamentó que de los tres millones previstos para esta convocatoria, “se va a dar 1.800.0000 euros, un 57%”, porque las bases son tan estrictas que el nivel de desestimados y desistidos es más alto que las que se han aprobado”. Hay que apuntar que el alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció el pasado viernes, a tenor de las últimas restricciones anunciadas por el Gobierno canario, su intención “de agilizar el pago de la totalidad de las ayudas” pendientes.