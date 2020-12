La Recova de Santa Cruz cerrará sus puertas lunes y martes

Quizá por primera vez en su historia, el Mercado Nuestra Señora de África permanecerá cerrado durante dos días seguidos. Así lo han decidido los titulares de sus puestos que, en una votación para decidir inicialmente qué festivo de la próxima semana se cerraba, si el lunes o el martes, el resultado mayoritario fue que se cerrara los dos días. Desde la Cooperativa de La Recova, su presidenta, Estefanía Hernández, confirmaba a DIARIO DE AVISOS este extremo, y reconocía ser la primera sorprendida por esta decisión. Según explicó “se hizo una votación para saber qué día de los dos interesaba más abrir. La Cooperativa tenía claro que uno de los dos días tendríamos que cerrar, pero la sorpresa fue que, en dicha votación, salió cerrar los dos días”.

En tiempos como los actuales en los que la mayoría de las familias están ya planificando y adelantando las compras de lo que se va a consumir en las cenas de Navidad y Fin de Año, esta decisión de La Recova no parece ir en el mismo sentido que reclaman desde otros sectores, que piden ampliar horarios o más días de apertura. “Si me preguntas cómo ha podido pasar, creo sinceramente que obedece al estrés que estamos teniendo por la pandemia”. “Aunque somos autónomos -continuó- también somos de carne y hueso y estamos agotados”. Para Hernández el trabajo desarrollado estos meses ha acabado con las reservas de energía y optimismo de los comerciantes. “Estamos ejerciendo de policías, llamando la atención a nuestros clientes para que cumplan, y también soportamos la presión de la administración hacia nosotros para que cumplamos con las normas y que las hagamos cumplir porque si no tenemos la espada en nuestra cabezas para el cierre del Mercado”.

Hernández entiende que las exigencias que tiene que cumplir La Recova en cuanto a los protocolos de seguridad y aforos, no están siendo igual de duras para otros establecimientos. “Cuando vemos que los demás comercios venden tranquilos con un mínimo de protocolo, o todo el mundo ve como están las grandes superficies, para mí eso competencia desleal, asevera la presidenta de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África.

“El Mercado da la impresión de estar en obras por la cantidad de medidas carteles, conos, cadenas, etcétera, que tenemos que poner, y eso yo no lo veo en las grandes superficies”, añadió Hernández, que, quiso defender a los responsables de los puestos de La Revoca. “Quiero disculpar a mis compañeros porque no es vagancia, queremos y necesitamos trabajar porque las ventas han bajado pero el estrés nos está a muchos enfermando emocionalmente”.

Hernández concluyó señalando que, “ignorar la votación es cargarse la democracia interna con la que siempre hemos trabajado”.