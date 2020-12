Los blanquiazules regresan al trabajo pendientes de los test

La plantilla del CD Tenerife comenzará hoy a preparar el primer partido de 2021, que se disputará en el Estadio Municipal de Castalia ante el CD Castellón el 3 de enero, a partir de las 13.00 horas. Los blanquiazules pasaron en la mañana de ayer las pertinentes pruebas médicas para detectar algún posible positivo en COVID- 19 y hoy están citados a las 10.00 horas en El Mundialito.

Menos de una semana ha tenido de vacaciones la plantilla blanquiazul, menos que en otras temporadas, pero las exigencias de esta atípica campaña así marcan la hoja de ruta. Los deportistas pernoctan ya desde el pasado domingo en la Isla, para así pasar ayer los controles PCR. No serán esos los únicos que tendrán que realizar, pues antes de viajar a Castellón se someterán a los test de antígenos. La expedición viaja el sábado en vuelo chárter a la Península para afrontar la doble visita a Castalia, el domingo correspondiente a la competición liguera y tres días después a la Copa del Rey.

A última hora de ayer aún no se conocían los resultados de esos test PCR, pues las muestras se envían fuera de la Isla. Si hubiera algún positivo, algo que no sería de extrañar ya que los jugadores han estado en los últimos días fuera de su burbuja, se actuaría según el protocolo marcado por LaLiga. El jugador (o jugadores) que hubiese dado positivo se aislaría y guardaría la protocolaria cuarentena. Lo positivo es que no han estado en contacto unos con otros, por lo que el grupo podría trabajar con normalidad para preparar el mencionado duelo.