Martín acusa a CC y PP de tratar de “boicotear” la gestión de aguas

El presidente del Cabildo de Tenerife, el socialista Pedro Martín, compareció ayer para denunciar un “intento de boicot” por parte de los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular a la aprobación de los presupuestos para 2021 del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT). Unas cuentas que finalmente, fueron aprobadas por 36’7 millones de euros.

Martín relató que ningún integrante de CC y PP, ambos grupos en la oposición del Cabildo, habría acudido a la Junta en la que se votaban los presupuestos del CIAT con el objetivo de que la reunión no se pudiera celebrar debido a no contarse con el número suficiente de asistentes. Un hecho que el presidente insular criticó duramente.

“Esto no se hace en democracia. Se vota a favor o en contra, incluso se pueden abstener, pero hay que favorecer el debate. Con no venir y pactar que nadie venga, lo único que buscan es no solo que no haya presupuestos sino que las cosas vayan mal al Cabildo y al Gobierno”, rechazó Martín.

A esto, el socialista añadió que a su parecer, a CC y PP “no les importa que le vaya mal a Tenerife”, porque el objetivo de sus acciones parece ir encaminado a “desgastar al Gobierno insular”.

Según Martín, en las últimas semanas el Ejecutivo, integrado por el Partido Socialista y Ciudadanos, habría mantenido conversaciones con la oposición consensuando la modificación de estos presupuestos, que se preveían aprobar ayer y que finalmente salieron adelante con 24 votos a favor y 2 en contra, y cuentan con un importe de 36 ‘7 millones de euros. “No han venido, pero no se han salido con la suya”, zanjó el presidente del Cabildo.

En la misma rueda de prensa, convocada con carácter urgente y en la que también estuvo presente el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, Martín explicó que en los próximos días este presupuesto de 36’7 millones podría incrementarse hasta los 40 millones de euros a través de enmiendas. Y, por otro lado, apuntó que existen otras partidas destinadas al CIAT provenientes de distintas administraciones para financiar proyectos concretos.

“Hemos impulsado un presupuesto ajustado, de economía de crisis, pero que mantendrá proyectos importantísimos. Estas cuentas continuarán en la línea de conseguir que en dos o tres años pasemos del agujero en que nos encontramos, con menos de la mitad del agua depurada, para ponernos casi en el 90%, como exigían Europa y los ciudadanos de la Isla”, sentenció Martín.

A la Junta habrían acudido sindicatos, empresarios, asociaciones de consumidores, agricultores, titulares de explotaciones de aguas y otras personas relacionadas con el CIAT, según el presidente de la Corporación. Algunas de estas personas acudieron, incluso, “a votar en contra”, algo que Martín “agradeció”.

En estos presupuestos se incluyen la prolongación del emisario de Adeje-Arona, con una inversión de 3’3 millones de euros, además del sistema de alerta temprana con el que el CIAT informa ante posibles riesgos ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos. También se contempla el canal del Norte, que va desde Santa Úrsula hasta Santa Cruz. “Todas estas acciones se habrían paralizado de no salir los presupuestos”, concluyó Martín.

Los populares rechazan la bajada de 8’5 millones de euros en el presupuesto

La portavoz del grupo popular en el Cabildo, Zaida González, recalca que el rechazo de los populares a estos presupuestos se debe a que “han supuesto un descenso de 8,5 millones con respecto al año anterior” y que, además, “no atienden a las necesidades de depuración y desalación de la Isla”.

“No hay ni un solo euro de inversión en la Isla Baja, en el Puerto de la Cruz y en la ciudad de Santa Cruz. Si Pedro Martín tiene problemas para sacar adelante unos presupuestos es porque está al frente de un Gobierno débil, que no se vale de sí mismo para impulsar iniciativas. En ningún caso es responsabilidad de la oposición”, criticó González.

La popular recordó a Martín que su partido “priorizaba solucionar el problema de las aguas residuales y, sin embargo, lo que ha hecho es abandonar esta prioridad a la vista de la reducción presupuestaria, otra mentira más de una larga lista de las contadas por este Gobierno”, sentenció.