Más del 57% de médicos especialistas temporales secunda la huelga indefinida en Canarias

El seguimiento de la huelga indefinida de médicos especialistas temporales en Canarias ha superado este viernes el 57% en el turno de mañana, con un total de 566 facultativos, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional.

Por islas, en Tenerife la secundaron 244, es decir, un 57,01%; en Gran Canaria, 296, un 65,92%; en Fuerteventura, 15 personas, es decir, un 32,61% y en La Palma, 14, lo que supone un 28,57% mientras que en La Gomera y en El Hierro no hubo seguimiento y en Lanzarote no estaba convocada.

Los médicos, en cambio, cifran en más del 90% de los 1.900 facultativos especialistas temporales de Canarias –se incluyen también farmacéuticos o psicólogos, entre otros– el seguimiento de la huelga indefinida contra el “abuso” de esta modalidad de contratos y en demanda de una OPE restringida.

Así lo ha expuesto a Europa Press uno de los portavoces de la Mesa de la Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias, Sunil Lakhwani, que precisa, no obstante, que no se incluye en ese porcentaje a los trabajadores que estaban incluidos en los servicios mínimos, salientes de guardia, de baja laboral o en excedencia.

Lakhwani ha sido crítico con los servicios mínimos, porque lo pactado con el Servicio Canario de Salud (SCS) era “razonable” y finalmente, todas las gerencias, especialmente en la del Hospital de La Candelaria, “se han inflado escandalosamente”, con servicios mínimos “abusivos y desproporcionados”.

Por ello, han comunicado esas irregularidades al departamento de Recursos Humanos del SCS, que debe velar por el cumplimiento de los servicios mínimos –se centraban en Urgencias, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día, Farmacia Hospitalaria, intervenciones quirúrgicas para pacientes con cáncer o u otras patologías no demorables y atención en las zonas COVID– y que la huelga se realice con tranquilidad.

“En La Candelaria, por ejemplo, hay muchos servicios que no están recogidos en servicios mínimos y ponen 100% de la asistencia, sin ninguna justificación, la ponen ahí, caiga quien caiga”, ha indicado.

“TENEMOS LA RAZÓN MORAL Y LEGAL”

Los médicos, que se han concentrado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y el Hospital Doctor Negrín, se muestran “convencidos” de mantener el ‘pulso’ con la Consejería de Sanidad porque les asiste la “razón moral y legal”, sostiene Lakhwani, quien espera, no obstante, que “el Gobierno mueva ficha más pronto que tarde”.

En esa línea, ha comentado que el Ejecutivo mantuvo en la última reunión de ayer la misma posición que planteó en septiembre y sostiene que “una de las claves” pasa por reconocer que hay un “abuso” en la contratación temporal, algo que la UE ya advirtió “hace muchos años”.

Según Lakwani, la oferta de la Consejería pasa por un proceso de oposición –en forma de memoria y análisis de caso clínico– que no es restringido a los trabajadores del SCS algo que “no puede ser”, según el criterio de los abogados de la plataforma, porque “un porcentaje de los abusados acabará en la calle sin ninguna indemnización”.

“Resulta que el abusado es la víctima y es peor la solución que el abuso que están sufriendo. A mí que me dejen de interino y no me toquen”, sentencia.

Así, los médicos piden un proceso de regularización en el que se de garantías de que “todos los abusados pasen a ser fijos” para cumplir el derecho comunitario, ya sea a partir de un concurso restringido o uno abierto pero con una “prima” para los trabajadores del SCS.

EL GOBIERNO ESGRIME QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO

Cualquiera de esas dos fórmulas, comenta, debe pasar por una nueva ordenación legal basada en la “justificación de la excepcionalidad”, que se ampara en el “elevadísimo” número de contratos temporales y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que reconoce el abuso de esta modalidad.

“Hay un choque porque dicen que no se puede hacer”, comenta, pero esgrime como “antecedente” una ley autonómica de Castilla y León en 1993 que estableció un proceso ‘primado’, puntuando con triple de tiempo trabajado que en otras comunidades autónomas “con idea de consolidar a su gente”.

A su juicio, “hay que querer”, aparte de que otras comunidades como Cataluña, País Vasco o Andalucía también están preparando leyes similares.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, remitió una carta a la mesa el pasado miércoles donde esgrime que la regulación de un proceso de ese tipo y de carácter restringido compete al Estado, según informe de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos.

A partir de ahí, la oferta del Ejecutivo comprende el nombramiento de interinos que lleven más de dos años como temporales, la aprobación de la OPE en el primer trimestre de 2021 -con plazas de ejercicios precedentes– y por gerencias y una oposición basada en una memoria y un ejercicio clínico práctico.