Mascarillas, geles hidroalcohólicos y kits desinfectantes, las propuestas de varias ONG para regalar en Navidad

Varias ONG han lanzado ya su campaña de Navidad, con la que invitan a hacer un consumo responsable en estas fiestas y proponen regalos solidarios, entre los que este año destacan los relacionados con la Covid-19, como las mascarillas o los kits de higiene.

Así, Oxfam Intermón ha invitado a “revivir la Navidad” con un consumo responsable estas fiestas, para lo que ha lanzado una oferta de pijamas, cestas navideñas, turrones o calcetines de algodón orgánico a los que se suman esta temporada mascarillas homologadas y ecológicas, entre otros productos.

“Creemos que, en una Navidad como esta, que no vamos a vivir con normalidad, las personas que consuman nuestros productos pueden contribuir al bienestar, no sólo de ellas mismas y de sus seres queridos, sino de gente a la que no conocen pero que forma parte de un sistema comercial basado en la justicia, la igualdad y el respeto al planeta”, ha explicado el responsable de las tiendas de Comercio Justo de Oxfam Intermón, Juanjo Martínez.

Este año, la actriz Xenia Tostado y el actor Carles Francino han colaborado de forma solidaria para impulsar esta campaña, denominada ‘Revive la Navidad’, que incluye la nueva colección Veraluna de pijamas de algodón ecológico procedentes de las cooperativas de comercio justo con las que Oxfam Intermón trabaja desde hace años en la India. A estos se suman los bolsos de piel o las mascarillas de tela homologadas y ecológicas.

Mientras, Educo (www.educo.org) ha lanzado por sexto año consecutivo su Catálogo de Regalos Solidarios entre los que destacan las mascarillas, los Equipos de Protección Individual (EPI) para los sanitarios que trabajan con las comunidades, las canastas de alimentos para las familias o los kits sanitarios que incluyen productos como gel hidroalcohólico y jabón.

“Este año hemos querido que nuestros regalos solidarios proporcionen todo lo necesario para prevenir los contagios en las comunidades más vulnerables, garantizar que los niños, niñas y adolescentes sigan estudiando con todas las garantías y asegurar su alimentación”, ha explicado la directora de Marketing y Comunicación de la entidad, Sarah Sobrón.

UN KIT MENSTRUAL O UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO

Por su parte, Plan International ha lanzado su proyecto de Navidad ‘Regala Vida’ (regalavida.plan-international.es), con el que invita a los ciudadanos a hacer un regalo solidario, como un kit de higiene (con jabón, cepillo de dientes y paños); un kit escolar (con cuaderno, bolígrafos y regla); un W.C. para las niñas de una escuela; un kit menstrual (con compresas reutilizables, jabón, bolsas y cubos); o un certificado de nacimiento para garantizar el registro y derecho a la identidad de algún niño o niña.

Las donaciones de cada regalo podrán ser utilizadas para proporcionar apoyo donde más se necesite, responder en situaciones de emergencia y crisis humanitarias y fortalecer la capacidad de acción en los programas implementados por la ONG.

Plan señala, recogiendo datos de la ONU, que entre 42 y 66 millones de niños podrían llegar a situación de pobreza extrema como resultado de la crisis provocada por la pandemia; alrededor de 6,7 millones de niños y niñas menores de cinco años están en riesgo de sufrir desnutrición grave y 11 millones de niñas están en riesgo de perder su educación y no volver nunca a la escuela.

“La pandemia podría llevar a 150 millones más de personas a la pobreza extrema en todo el mundo, algo que tendrá consecuencias devastadoras en la infancia. Por eso, ahora más que nunca, es el momento de animar a empresas, amistades y familiares a compartir solidaridad y apoyar esta causa regalando vida”, ha subrayado el director de Marketing y Fundraising de Plan International, Fernando Álvarez.

Agua limpia, apadrinar a un niño o material escolar son algunos de los regalos solidarios que propone, por su parte, la ONG World Vision para contribuir esta Navidad a “compartir felicidad con las personas más desfavorecidas”.

“Son regalos muy valiosos con los que se puede ayudar a quienes más lo necesitan. Un regalo solidario puede ser de gran ayuda para los niños de los países con menos recursos; sencillamente puede cambiar su vida por una mucho más digna y segura”, subrayan desde la organización.

Desde Entreculturas, ofrecen tarjetas navideñas en papel y animadas con las que se contribuye “a que el derecho a la educación de miles de niños y niñas en el mundo no se detenga a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo y que provoca que los menores en situación de vulnerabilidad corran el riesgo de no volver a la escuela”.

Las de la Fundación Vicente Ferrer son “personalizables”, en el sentido de que ofrece incluir un pequeño texto en ellas según lo solicite el comprador, y contribuirán a que la organización pueda seguir actuando en primera línea contra el COVID-19 en los estados indios de Andhra Pradesh y Telangana.

LA CENA DE NAVIDAD MÁS GRANDE

Otra propuesta original es la de Acción contra el Hambre que anima a organizar “la cena de Navidad más grande”, aunque de forma simbólica, ya que este año no habrá reuniones familiares de más de seis personas debido a la pandemia de la Covid-19.

“Estas fiestas serán muy distintas para todos. No habrá grandes reuniones familiares, no habrá abrazos, no habrá cenas de empresa. Para seis millones de personas en España serán, además, sus primeras fiestas al borde de la pobreza y la exclusión social”, alerta la ONG.

Por ello, invitan a hacer una donación en la web ‘lacenadenavidadmasgrande.accioncontraelhambre.org’. Con 20 euros, el donante ayuda a que una familia en riesgo de pobreza por la Covid-19 tenga garantizada la alimentación durante varios días.

Igualmente, desde Cooperación Internacional están recaudando fondos para que las 50 familias vulnerables a las que acompañan a lo largo del año reciban una cena especial en Nochebuena.

Por su parte, Ayuda en Acción hace una propuesta para que los regalos del amigo invisible no acaben por no usarse nunca, como ocurre en el 70% de los casos, según una encuesta de la ONG. Así, a través de la campaña #NoMásRegalosInvisibles, la organización ofrece una alterativa diferente de regalo para el amigo invisible por medio de donativos que contribuyan a llevar apoyo a la población más afectada por la crisis de la COVID-19 en España y en todo el mundo, en forma de alimentación, sanidad o acceso a conectividad para niños y niñas.

Médicos Sin Fronteras ofrece a las empresas que realicen donativos un vídeo personalizado o una postal animada con el que puedan felicitar las fiestas de fin de año. Con lo recaudado, la ONG pretende mandar equipos de protección individual contra el COVID-19, organizar centros de tratamiento y establecer protocolos de control y prevención de la infección en los proyectos de la organización alrededor del mundo.

También se pueden encontrar más propuestas de regalos solidarios a través de la web de la Fundación Lealtad, que otorga el ‘Sello ONG Acreditada’ a aquellas organizaciones que cumplen los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

“Después de un 2020 marcado por el coronavirus, parece que las fiestas navideñas también serán distintas. Pero no podemos dejar que el espíritu de estas fechas señaladas se pierda. Promover la solidaridad y ayudar a las personas que más lo necesitan sigue estando a nuestro alcance”, señala la Fundación.

Por último, con el lema ‘Estas navidades, quédate en el barrio y compra lo Justo’, las organizaciones de Comercio Justo han puesto en marcha una campaña para fomentar el consumo responsable en las 75 tiendas de Comercio Justo de toda España, y también a través de las tiendas online. Con esta iniciativa, se hace un llamamiento al consumo responsable en pequeños establecimientos y priorizar las compras de aquellos productos en cuya elaboración se han respetado los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente.