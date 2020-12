Sanidad alega que debe preguntar a los expertos antes de facilitar sus nombres

El Ministerio de Sanidad ha respondido al requerimiento al que le obligó hace diez días el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con una notificación remitida este jueves en la que elude dar a conocer los nombres del comité de expertos citado por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargados de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de covid.

Argumenta que la propia Ley de Transparencia le obliga a pedir antes a estos expertos que se pronuncien sobre la citada solicitud de información.

En una breve notificación realizada por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Sanidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento de Salvador Illa señala al particular reclamante que su petición afecta a derechos de terceros, por lo que con fecha de este jueves, 10 de diciembre, se les ha dado traslado “para que realicen alegaciones sobre la solicitud de acceso a dicha información”, para las que disponen de un plazo de respuesta de 15 días hábiles.

En la resolución no se señala nada respecto del número de expertos del citado comité sobre la pandemia, un dato que también fue requerido por el abogado reclamante y que no supone una información que deba entenderse que afecte a terceras personas o a sus derechos o intereses.

Simplemente, se indica que el artículo 19.3 de la propia Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que “si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas”.

Sanidad informa al reclamante de esta circunstancia y de la suspensión del plazo que le dio el Consejo de Transparencia para dar a conocer los nombres, que era de diez días hábiles desde que se comunicó tal orden el pasado 30 de noviembre.

De este modo, retrasa la resolución del asunto “hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”, continúa la notificación.

EL TRÁMITE LLEGA TARDE

Expertos consultados por Europa Press señalan que la consulta a los miembros del comité científico sobre la afectación que puede suponerles el conocimiento público de sus identidades debió realizarla el Ministerio del Sanidad cuando recibió la primera solicitud del abogado, que se interesó por este asunto el pasado mes de mayo, al tratarse de un trámite que la propia Ley de Transparencia prevé anterior a la respuesta oficial.

Sin embargo, Sanidad optó por no reclamar esta alegaciones y simplemente responder negativamente a la solicitud del ciudadano.

Por ello, las mismas fuentes interpretan la respuesta de Illa como un intento de demorar la orden del Consejo de Transparencia, que ya analizó el asunto y resolvió que el derecho a la información del ciudadano reclamante estaba por encima del derecho a la protección de datos de los expertos del comité científico.

Tras esta respuesta, al reclamante solo le queda esperar la respuesta definitiva tras recogerse las alegaciones de los expertos o ir a un contencioso-administrativo ante el Ministerio de Sanidad, puesto que las resoluciones del Consejo de Transparencia sí son ejecutables incluso con petición de medidas disciplinarias a dictar contra la Administración.

EL SILENCIO DE ILLA

Precisamente este jueves Illa ha eludido responder en sede parlamentaria a la exigencia que le ha planteado el PP para que diera a conocer en dicho foro los nombres de los integrantes del comité de experto, tal y como le había solicitado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

La diputada ‘popular’ Ana Pastor ha aprovechado su primera intervención en la Comisión de Sanidad que se ha celebrado en el Congreso este jueves para pedir al ministro que cumpla con esa resolución del CTBG. “Hoy no debería salir de esta comisión sin respondernos cuáles son los miembros de este comité”, ha defendido.

No obstante, Illa no ha hecho ninguna referencia a este asunto durante su respuesta a la diputada ‘popular. Después, en su turno de réplica, Pastor ya no ha vuelto a retomar este asunto, ni tampoco el ministro en su intervención final.