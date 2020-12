Santa Cruz proyecta el primer itinerario urbano accesible 100% para las personas ciegas

Santa Cruz de Tenerife no se caracteriza por ser una ciudad accesible. Sus cuestas, sus aceras estrechas, la falta de itinerarios peatonales, hace difícil moverse a pie, y si además se tiene algún tipo de discapacidad, la dificultad aumenta. Por eso, la puesta en marcha de proyectos como el que va a desarrollar la Concejalía de Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, generan un alto valor añadido. En breve dará comienzo la obra para crear el primer itinerario totalmente accesible de la ciudad para personas ciegas.

Se trata del tramo comprendido entre la parada Fundación de la Línea 1 del tranvía y el edificio de la Fundación ONCE en la avenida Bravo Murillo. Los trabajos consisten en crear, mediante bandas de encaminamiento, un itinerario seguro completo entre estos dos puntos. El expediente de la obra, que ya ha sido adjudicada, contiene informes favorables de las áreas de Patrimonio Histórico, Seguridad Ciudadana, Sinpromi y Emmasa.

La actuación se diferencia en tres fases, con incidencia sobre todo en la avenida Bravo Murillo. La descripción que hacen desde la Concejalía que dirige Javier Rivero detalla que, partiendo desde la parada del tranvía, se mantendrá el ancho del paso de peatones de la avenida Bravo Murillo, aunque la banda de señalización sea menor, y se llevará justo hasta el semáforo. Las señales luminosas a disponer en dicho paso de peatones se ajustarán hasta la medida recogida en el plano original para no confundir a los usuarios.

El semáforo existente ya dispone de señal sonora activada mediante un mando a distancia, por lo que no se incorpora ningún mecanismo similar. Se crea un nuevo paso de peatones para acceso al aparcamiento de la Fuente Morales, estableciendo señalética de precaución, que evidencie a los vehículos que proceden de una vía rápida de dos carriles el paso de peatones. En el último tramo, el paso de peatones existente se llevará hasta el semáforo, que también dispone de señal sonora.

En el primer paso de peatones se hace necesario trasladar un imbornal de recogida de agua de pluviales, puesto que en la actualidad está justo en el itinerario peatonal, este traslado es lo que más molestias generará. Así, resuelto el problema con el visto bueno de Emmasa, se trasladará quedando a un lateral del paso de peatones, sin interferencia en el paso. Javier Rivero detalla que “este es un proyecto que está esperando desde 2018 para ser llevado a cabo. La obra, adjudicada a Paysa por casi 30.000 euros, dará comienzo justo después de Reyes y confiamos que esté terminada en más o menos dos meses”.

El edil admite que va a suponer un trastorno para el tráfico del entorno, pero confía en que se avance rápido. “Es una intervención que va a beneficiar a las personas ciegas que se acercan a la sede de la ONCE por distintos motivos, desde trabajar, hasta hacer cursos o distintas gestiones”, detalla el edil, quien explica que “en el entorno del tranvía el ruido del tráfico hace muy difícil a las personas ciegas que no conozcan el entorno desenvolverse con tranquilidad. Por eso desde la Fundación ONCE nos habían propuesto llevar a cabo esta obra”.

Para realizarla, según explica Rivero, “la hemos sacado del paquete de obras de accesibilidad que tenemos en la Concejalía, porque su importe nos permitía adjudicarla con un contrato menor, y así poder avanzar más rápido en su tramitación. En cuatro meses hemos conseguido adjudicarla, de no haberlo hecho aún seguiría esperando”.

Otra de las actuaciones que también se han sacado de ese paquete de obras y que se ejecutará en breve es la adaptación del local de Diablos Locos para hacerlo accesible. “Hemos optado por un salvaescaleras para poder hacer accesible un inmueble que está catalogado y en el que las actuaciones de accesibilidad están muy limitadas. Con este salvaescaleras podemos hacerlo accesible y obtener el visto bueno de Patrimonio Histórico”, detalló el también edil responsable del Distrito Suroeste.