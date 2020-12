Sol hace autocrítica personal

A pesar de que su estancia esta temporada en el CDTenerife es un lujo no solo para la entidad blanquiazul, sino también para toda la categoría, Fran Sol hizo ayer autocrítica y reconoció que debería contruir en mayor medida a mejorar los números atacantes de su equipo. “Mis números no son los mejores y soy el primero que lo digo: me gustaría llevar más goles y asistencias”, explicó el delantero centro a los medios oficiales de la entidad.

Está convencido de que “podría mejorarlos”, pero no se reprocha nada en cuanto al trabajo y esfuerzo que hace en cada partido y en cada entrenamiento. “En cuanto a ganas y trabajo, no creo que pueda culparme por nada. Quiero seguir por la misma línea, pero la suerte también juega en el fútbol. Con mi esfuerzo diario, no tengo dudas de que la fortuna terminará llegando. No tengo que reprocharme nada porque lo estoy dando todo”, sentenció.

Sol espera que ahora que el calendario de partidos no está tan cargado, el plantel vaya asimilando mejor los conceptos que trae bajo el brazo el entrenador Luis Miguel Ramis, ya que hasta ahora el equipo no ha podido entrenar bien debido a los muchos partidos que han jugado en las últimas semanas. “Desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, no habíamos podido trabajar de manera profunda conceptos por la alta carga de partidos. Ahora, hemos empezado una semana normalizada, pensando ya en el lunes. Tenemos ganas de afrontarlo con un triunfo”, indicó.

Por último valoró su situación personal en la Isla y confesó que está totalmente encantado de vivir aquí. “Lo hablo con mi mujer: vivimos en un paraíso, a pesar de la pandemia. Pueden encontrarse rincones donde puedes estar solo, al aire libre y en la naturaleza. Nos encanta. Había venido a Tenerife, pero no pude disfrutarlo tan a fondo como hasta ahora. Me encant