Unidas Podemos presenta una enmienda a la totalidad a las cuentas de Santa Cruz porque no “responden a la pandemia”

Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) ha presentado una enmienda a la totalidad al presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife diseñado por CC y PP porque, a juicio de la formación de izquierdas, la respuesta que da a la crisis económica y social generada por la pandemia es “claramente insuficiente” y requeriría “rehacerlo de arriba abajo” para reorientarlo hacia las verdaderas prioridades en este momento: políticas sociales y medidas de apoyo a pymes y autónomos.

Entre los grandes cambios que plantea Unidas Podemos figuran dotar de cuatro millones de euros más los fondos para las prestaciones económicas de emergencia social (PEAS) y consignar tres millones de euros para una nueva convocatoria de ayudas a las pequeñas y medianas empresas así como a los profesionales autónomos.

Unidas Podemos advierte de que los servicios sociales “se encuentran desbordados, dan una respuesta insuficiente -y muchas veces tardía- a las demandas vecinales y, además, la situación parece que se prolongará en 2021 e, incluso, podrá agravarse durante los próximos meses”. Esta previsión, sin embargo, no se refleja en las cuentas promovidas por CC y PP. Hay que tener en cuenta que aunque la inversión social sube del 11,5 al 11,7%, la realidad es que en términos absolutos pasa de 30 a 23,1 millones, sostiene UP.

Para financiar estos cambios presupuestarios, Unidas Podemos propone eliminar una serie de medidas, como la renuncia a recaudar un millón de euros a través de la tasa de residuos sólidos, ya que esta exención no discrimina a las empresas que tienen dificultades de las que no y precisamente para cuadriplicar esa cifra en ayudas a las pymes y autónomos; reducir el gasto en el Carnaval, dado que no se va a celebrar, y en propaganda, y aplazar algunas inversiones en infraestructuras.

Otro de los aspectos que preocupa a Unidas Podemos es el aumento del número de personas sin techo en nuestro municipio y la necesidad de mejorar la respuesta a esta problemática y por eso solicita poner en marcha una unidad de trabajo social para el tratamiento de la patología dual de las personas sin hogar, y exigir al Cabildo y al Gobierno canario que hagan lo propio en el marco de sus competencias, tal como se acordó además en un acuerdo plenario este mandato.

Unidas Podemos defiende también dar pasos en 2021 hacia la recuperación de gestión directa de servicios ahora privatizados, como la atención domiciliaria, parques y jardines y la elaboración de planes urbanísticos, después de que la anulación del Plan General demostrara que la externalización “no ha sido buena y que internalizar el planeamiento aleja a quienes lo elaboran de conflictos de intereses y acumulan en la institución municipal su saber hacer”.

Fiscalidad verde

Aunque la formación progresista entiende que el año 2021 no es el “mejor año” para introducir aumentos de tributos y bonificaciones, subraya la bajada en la recaudación municipal de los últimos años. “En Santa Cruz, entre 2016 y 2020, la recaudación por tributos propios pasó de representar el 35,5% del presupuesto al 28,1%, perdiendo así capacidad para financiar mejoras sociales y de otro tipo. En concreto, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica pasó de recaudar 9.971.000 euros, en 2016, a 5.500.000 en 2021.

Ante estas cifras, Unidas Podemos entiende que “sería deseable plantearse recuperar una parte de su capacidad recaudadora para 2022 combinando elementos de progresividad y fiscalizad verde. El aumento de recursos por esta vía podría destinarse a movilidad sostenible. En los próximos años, Santa Cruz debiera mejorar su capacidad fiscal para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”.