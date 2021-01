Autorizan la obra para un hotel de 4 estrellas en el edificio de Galerías Preciados

Las buenas noticias en tiempos como los que corren escasean, sobre todo las relacionadas con la generación de economía en una ciudad como Santa Cruz, que, al igual que el resto del mundo, ha visto cómo se paralizaba su actividad. Por eso, que la Gerencia Municipal de Urbanismo haya autorizado una licencia de obra que va a permitir que la capital cuente con un nuevo hotel urbano de cuatro estrellas, no solo es una buena noticia, sino también un magnífico regalo de Reyes para el municipio. Se trata del edificio que en su momento ocupó Galerías Preciados y, más tarde, El Corte Inglés, en la calle de El Pilar. Allí, tras la obra que ha sido autorizada por Urbanismo, se ubicará un hotel urbano de cuatro estrellas, con 83 habitaciones y 166 plazas alojativas, todo en el corazón mismo de Santa Cruz.

La resolución del área, que dirige el concejal Carlos Tarife (PP), y a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, autoriza el proyecto básico para el cambio de uso y reforma del edificio en cuestión. Un hotel que tendrá nueve plantas sobre rasante y una más bajo ella, que albergará un aparcamiento con al menos 30 plazas para los clientes. El proyecto fue presentado el pasado mes de abril, momento en el que no se autorizó la licencia a expensas de que se cumplieran una serie de requisitos.

Esta reforma se ha visto favorecida por la caída del Plan General de Ordenación de 2013. Y es que, cuando se presentaron las subsanaciones solicitadas por Urbanismo, ya estaba en vigor el avance del PGO de 2005, documento en el que el uso turístico en el centro de Santa Cruz sí está permitido, por lo que autorizar un hotel en ese punto de la calle de El Pilar pasó a ser algo casi automático. Según el nuevo planeamiento, el uso y la tipología característica permitida es la de residencial colectiva cerrada, mientras que los usos prohibidos son el industrial, comercial en categoría superior a la de grandes superficies comerciales y salas de reunión en categoría superior a la segunda especificación. Por tanto, el cambio de planeamiento ha beneficiado al proyecto, que, como se detalla en la autorización, además tiene a su favor que, “como situación peculiar, hay que manifestar que el inmueble no se encuentra en colindancia con inmuebles catalogados, como lo estaba en el anterior planeamiento ya desaparecido”.



Otra de las ventajas que este inmueble ha ganado con el paso del tiempo es la aprobación inicial de la nueva ordenanza de edificación de Santa Cruz, que en su nueva redacción permite la construcción de piscinas en las azoteas, algo que hasta ahora estaba prohibido. Precisamente, parte de la obra que se va a realizar en el edificio de la calle del Pilar es la de la construcción de una piscina en la cubierta, que, tal y como señalan los técnicos, deberá ajustarse a lo recogido en la citada ordenanza, cuya aprobación definitiva está prevista para el próximo mes de marzo.

La licencia se concede condicionada a que las construcciones que se realizan en cubierta (piscina, restaurante, aseos, etc.) deben ajustarse a los dispuesto en el artículo 10.5.10 Construcciones por encima de altura de las normas urbanísticas. Además, las medianeras consolidadas que se originen hacia los edificios colindantes y su fachada posterior hacia el patio de manzana deberán tener un tratamiento igual que la de su fachada.

En 2020 se autorizó la licencia de otro establecimiento de cuatro estrellas

El pasado mes de mayo, la Gerencia de Urbanismo, entonces dirigida por Matilde Zambudio, también anunciaba la concesión de otra licencia para un hotel de cuatro estrellas, en este caso el que se ubicará en otro antiguo edificio comercial, el que ocupaba la firma Maya, en la calle Dr. Allart, esquina con la calle Candelaria.

La licencia se otorgó para la reforma del inmueble situado en la calle Candelaria 31, esquina Doctor Allart, presentada por Hotel Project Tenerife S.L, con la que se solicitaba el cambio de uso del edificio existente de comercial a turístico, la legalización de las obras ejecutadas y la reforma para destinarlo a un hotel de 4 estrellas con 83 habitaciones, 166 plazas alojativas y 18 plazas de aparcamiento. Una autorización que será previa e independiente de la licencia urbanística que haya que otorgarse. Al igual que el de la calle de El Pilar, la caída del Plan General de 2013 facilita el cambio de uso solicitado.