Bill Gates: “Hay que prepararse para una nueva pandemia”

Bill Gates y su mujer, Melinda Gates, han advertido en el último post de su blog la llegada de una futura pandemia. Y lo han hecho cuando el mundo entero se encuentra inmerso en la tercera ola de la pandemia del Covid.

“La desafortunada realidad es que la Covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará la próxima, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos pille desprevenidos de nuevo”, señalaba la pareja en su post.

Aseguran que gobiernos deben seguir invirtiendo en ciencia para ayudar a superar la pandemia actual, “incluso después de que la Covid-19 haya pasado”, así como “desarrollar capacidades completamente nuevas que aún no existen” en el ámbito científico.

Y hablan de “plataformas de megadiagnóstico”, las cuales, comentan, podrían evaluar hasta el 20% de la población mundial cada semana. También hacen referencia a los anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que recibidos de forma temprana, pueden reducir la tasa de muerte hasta en un 80%.