Canarias se ‘bota’ a las ofertas en un día con récord de contagiados

El mismo día en el que Canarias registraba un nuevo récord de contagios de coronavirus activos desde el inicio de la pandemia, en los centros comerciales multitud de personas hacían cola en busca de sus artículos preferidos al mejor precio. Ayer, la Consejería de Sanidad informaba de que en la actualidad son 7.157 los enfermos de COVID-19 en las Islas, una cifra que no se alcanzaba desde el pasado mes de octubre, y que supera con creces a la apuntada en abril.

Pero en el otro lado de la balanza se sitúan dos datos de peso: cerca de 21.000 contagiados se han recuperado de la enfermedad, y ya hay fecha -próxima- para la llegada a España de la vacuna de Moderna. Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el remedio de la compañía estadounidense -el segundo que recibe el aval de la Agencia Europea de Medicamentos- arribará a nuestro país en un plazo estimado de una semana, incorporándose al antídoto de Pfizer, que se administró por primera vez el 27 de diciembre en Guadalajara.

El titular de la cartera estatal señalaba, además, que los viales de Moderna tenían una ventaja respecto a su competidora, y es que no requieren ser conservados a baja temperatura, por lo que su transporte será mucho más sencillo en principio y, por ende, se espera no registrar tantos problemas logísticos como los que ha habido hasta la fecha, con retrasos en las entregas y, en general, taras de distribución.

Canarias, por su parte, que ha inoculado la vacuna de Pfizer ya a 7.330 personas, correspondientes a un 26,5% de las unidades recibidas, adelantó, por medio de su presidente, Ángel Víctor Torres, que el próximo jueves, de acuerdo con las previsiones, se habrá aplicado la primera dosis a todo el grupo 1 de la campaña de vacunación, es decir, a los usuarios y miembros de las plantillas de los centros sociosanitarios.

En lo referente a la situación epidemiológica en el Archipiélago, ayer el Ejecutivo canario se reunió en Consejo de Gobierno para abordar nuevas restricciones. En dicho encuentro, se determinó que Gran Canaria y Lanzarote, que han experimentado un preocupante incremento de casos positivos, pasarán al nivel 2 de alerta, que implicará un toque de queda desde las 23.00 hasta las 06.00 horas y la limitación de los aforos a cuatro personas. Sin embargo, el portavoz del Comité Científico canario, Lluis Serra, opina que es hora de dar un paso más allá con la isla capitalina, ya que su parece ir directa a la catástrofe.

Tenerife, por su parte, que este jueves tuvo constancia de 143 nuevos infectados detectados en las 24 horas anteriores, continuará en el tercer umbral de alarma, que trae consigo un cierre del territorio insular, solo pudiendo entrar y salir de la Isla por causas debidamente justificadas. Aparte, la limitación de la movilidad nocturna se fija a partir de las 22.00 horas y en hotelería y restauración queda prohibido el uso de espacios de interior.

No obstante, a pesar de las medidas impuestas por las autoridades y la preocupación, también, por su repercusión sobre la economía, las rebajas no dejaron de acoger a miles de personas, ansiosas por obtener los productos deseados y no tan pacientes con los controles de aforo.