Crisis de Arona: entre las medidas cautelares y un pleno extraordinario

Tras la guerra de nervios escenificada en el último Pleno de Arona, continúan los movimientos estratégicos entre los concejales afines al alcalde, José Julián Mena, y los ediles socialistas críticos con el regidor y los grupos de la oposición. Mientras los primeros confían en obtener las medidas cautelares en los tribunales para dejar en suspenso la expulsión del PSOE del alcalde, los segundos movieron ayer ficha sobre el tablero de la crisis municipal.

PSOE, CC, PP, CxA, Cs y Sí Podemos Arona presentaron en el Ayuntamiento la solicitud de un pleno extraordinario para “la toma en conocimiento de la condición de no adscrito de José Julián Mena en base a la resolución emitida y registrada por el PSOE en el Ayuntamiento de Arona”.

La sesión, cuya convocatoria debe ser motivada, se celebraría en un plazo máximo de 25 días (la Alcaldía cuenta con 15 días de plazo para convocarla y si no lo hace debe fijarse automáticamente en los 10 días siguientes).

“Esta situación es penosa y no se puede prolongar por más tiempo, hay que ponerle freno ya”, señaló ayer Águeda Fumero, concejala portavoz del PP, que se mostró convencida de que la petición de medidas cautelares no debe paralizar el pase del alcalde al grupo de no adscritos.

Los concejales partidarios de un vuelco en el Gobierno local tratan de estrechar el cerco sobre el alcalde y mantienen para ello su ofensiva sobre el secretario, que el jueves vio cómo salía adelante una moción para que se designara, “de manera urgente”, a otro funcionario que informara “en relación a la toma de conocimiento por el Pleno de la expulsión y pase a la condición de no adscrito del alcalde”.

Por su parte, Mena presentó el día 22 en los Juzgados de Arona una demanda civil contra su expulsión del PSOE y solicitó medidas cautelares hasta que los tribunales resuelvan su salida del partido, un movimiento del que informó el secretario en la Junta de Portavoces extraordinaria previa al Pleno del jueves.

baja por enfermedad

El regidor, que se ausentó por enfermedad de la sesión, tal como informó al inicio de la misma la alcaldesa accidental, Raquel García, ha recibido la baja médica y deberá guardar reposo durante una semana en su domicilio tras padecer una “fuerte subida de tensión”, explicaron fuentes próximas al regidor. Mena, al que se le diagnosticó hace años una afección cardíaca, fue asistido en un centro sanitario, donde recibió medicación antes de regresar a su domicilio.