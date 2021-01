Derriban ya cinco de los diez bloques de la primera fase de Las Chumberas

Los trabajos de demolición de los diez bloques que conforman la primera fase de la urbanización de Las Chumberas, en La Laguna, marchan a buen ritmo. Tanto que ya se han derribado 5 de esos bloques (los número 15, 16, 42, 3 y 4) en poco más de una semana, tras haberse iniciado las obras el lunes día 18, según confirmó ayer el consejero delegado de la empresa municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa) del Ayuntamiento, ente gestor responsable de esta actuación, Ignacio Viciana, quien valoró que “va más rápido de lo que estaba previsto, pero sin correr riesgo ninguno. La verdad es que hubo retrasos en el inicio por el tema del cableado de Endesa y Telefónica, pero una vez resuelto eso, las demoliciones han ido a un ritmo muy rápido”.

“Es verdad que no es solo demoler, sino también retirar escombros, pero creo que va a acabar en un tiempo más breve al que estaba previsto de esos ocho meses, a contar desde el pasado septiembre -continuó explicando-. Yo creo que en febrero está todo tirado, así que puede que ganemos unos tres meses, pero esto no quiere decir que después no aparezcan otras complicaciones y que se retrase la cosa, pero en cuanto a la demolición hemos ido más rápido de lo previsto”.

En lo que va de semana se han derribado los bloques 3 y 4 y parte del 5. / FOTO CEDIDA

Una vez se termine la demolición, la misma empresa ejecutará el proyecto de urbanización, con las nuevas calles y demás, así como la edificación.

Ayer se estuvo trabajando también en la demolición del bloque 5, que se concluirá mañana, ya que hoy la previsión es que las obras de derribo se centren en el bloque 33, “que está pegado al 27, que no tiene aluminosis, pero del que hay que desalojar a las personas”, indicó Viciana. “En un principio estaba previsto un desalojo de una semana o un mes, pero como la cosa va tan rápido, simplemente los vamos a sacar por la mañana y luego los vecinos vuelven a su casa ese mismo día, por la tarde. Se han ido apuntalando los balcones y demás, se ha protegido la cubierta y durante todo el tiempo que duren los trabajos se va a ir monitorizando el bloque 27 para ver cómo se comporta, pero tiramos el 15, que está literalmente pegado al 14, y no pasó nada, con lo que no tiene que pasar nada en el 27”, explicó al respecto el consejero delegado de Muvisa.

Los 10 bloques que se están demoliendo tienen una altura de 5 plantas y 160 viviendas, y serán sustituidos por dos de 9 plantas, con 118 viviendas uno y 79 el otro, que también contarán con locales en la planta baja. El coste de esta primera fase asciende a 25.246.320 euros, repartido entre las cuatro administraciones implicadas.