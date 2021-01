El PP solicita suspender la Vía Exterior y crear una vía rápida desde El Chorrillo a La Laguna

Santa Cruz no ceja en su empeño de que el actual trazado previsto para la denominada Vía Exterior, que afecta también a La Laguna, quede en suspenso hasta que se logre una propuesta de consenso. Aunque ambos municipios están de acuerdo en lo fundamental, que el trazado previsto en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del área metropolitana de Tenerife (Pteosvam) no se ajusta a las necesidades actuales, no lo están en la forma de cómo modificarlo. Así, en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz del próximo viernes, el PP, que comparte gobierno con CC, presenta una moción en la que pide instar al Gobierno de Canarias y al Cabildo a suspender los efectos del Pteosvam, especialmente en lo referido a la Vía Exterior. Además solicita a ambas administraciones que estudien la propuesta que el nuevo Plan General de Santa Cruz recoge al respecto, y que no es otra que crear una vía rápida desde el polígono del Chorrillo hasta el futuro baypass lagunero, paralelo a la trama urbana de la ciudad, con dos carriles en cada sentido, con lo que se cubriría, según detalla la moción, el flujo de tráfico previsto.

“La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz siempre ha apostado por una revisión de ese trazado, como así consta en el proceso participativo del nuevo Plan General de Ordenación de la ciudad que está llevando a cabo el Consistorio y es por eso que entendemos que se debe pronunciar el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz”, defiende el edil de Urbanismo de la capital, Carlos Tarife, que presentará la moción en el Pleno del próximo viernes.

Defiende el edil del PP en la moción que la adopción por parte del Consejo de Gobierno de Canarias, el 4 de febrero de 2020, del acuerdo de iniciar los proyectos para la ejecución de las obras de la denominada Vía de Circunvalación a La Laguna, que se compone del primer tramo de la Circunvalación Oeste (Vía Exterior) y se prolonga por el denominado Anillo de La Laguna, para cerrarse sobre la TF-5 en el enlace de la Vía de Ronda de la misma, ha abierto la discusión respecto del trazado para el cierre de la Vía Exterior en este municipio.

Motivos

Así, entre las justificaciones para suspender y modificar el trazado, está la de que hace más de 15 años que se dibujó, con unas condiciones económicas radicalmente distintas de las que surgen de la crisis económica del 2008. También que parecen existir trazados alternativos que, con el mismo origen y destino, podrían resolver los tráficos previstos con mínimo impacto territorial y ambiental, reduciendo asi la contestación social al actual trazado.