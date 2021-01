El Tenerife comienza el año con victoria

La primera alineación titular de 2021 contó con las novedades de Aitor Sanz y Sam Shashoua, quienes entraron por Ramón Folch, lesionado, y Nono, sancionado. El resto fueron los mismos que derrotaron al Girona en el último partido de 2020. Un detalle más a tener en cuenta, entró en la convocatoria del partido Gio Zarfino, quien no jugaba desde que se lesionó en el derbi canario.

Los primeros minutos fueron de tanteo, en el que los dos rivales intentaron analizar al rival. En realidad la dinámica del partido fue la misma hasta que se llegó al ecuador de la primera parte. Fue en ese momento cuando cometió una enorme estupidez Álex Bermejo, quien perdió la posesión de un balón que se le quedó largo y cometió un penalti infantil sobre Fidalgo. Se encargó de tirarlo en el minuto 24 Marc Mateu, pero no pudo engañar a un Dani Hernández que se hizo gigante en su portería.Metió la mano a media altura para ganar el duelo al lanzador zurdo. Salvó así a su equipo y a Bermejo.

En lo que restó de primera parte, el Tenerife no ofreció mejores sensaciones que en los minutos anteriores. A los blanquiazules les sostenía el buen posicionamiento táctico que preparó para el partido Ramis, pero en ataque no existió. De hecho, su primer disparo a portería, que no entre los tres palos, se produjo en el minuto 43. En definitiva, mal partido de los blanquiazules, que se mantenían vivos gracias a la espectacular parada de Dani en el penalti.

La segunda parte arrancó con un Tenerife que desde el pitido de la reanudación mostró una imagen más sólida. Pronto empezó a incordiar a la portería de Castalia. Bruno Wilson, en el 51, estuvo a punto de encontrarla con una volea a la mediavuelta.

Pero el cambio que varió el marcador del partido llegó en el minuto 63. Ramis decidió utilizar el doble lateral en ese momento. Sacó a Bermejo del campo y metió a Pomares, quien obtuvo el premio mayor al poco de haber entrado. Al mismo tiempo también se sentó Apeh y se colocó en su lugar Valentín Vada.

Tres minutos después de todo eso llegó el gol de la victoria. Un centro de Moore desde la derecha voló al segundo palo y lo cabeceó, llegando desde atrás, un Carlos Pomares que incluso tuvo que rectificar su remate para lograr batir al meta del Castellón. Un golazo que le serviría a la postre al Tenerife para sumar tres puntos de oro.

El gol anuló a un Castellón que ya desde mucho antes había empezado a diluirse. Por contra, el Tenerife comenzó a crecer y creer en la victoria. Ramis apuntaló esa creencia sacando al campo a Zarfino, un jugador canchero que sabe de sobra retener la pelota e impedir el crecimiento del rival. El charrúa relevó a Javi Alonso en el 74. Justamente en el 75 el ex del Extremadura remató de cabeza por fuera, metiendo nuevamente el miedo en el cuerpo al Castellón. Parecía que el 0-2 estaba más cerca que el empate.

Pero no llegó ese tanto de la confirmación y provocó nervios e incertidumbre en la orilla blanquiazul. No es que el Castellón metiese en problemas a Dani Hernández, pero lo exiguo del marcador se traducía en intranquilidad. Ellos tiraron de cambios para, a la desesperada, lograr el empate y tuvieron oportunidades a través de Marc Mateu y César, pero el meta blanquiazul se mantuvo firme bajo lo palos. Tanto que logró mantener su meta imbatida y su equipo sumar su primera victoria del año.

Ficha técnica

0 – Castellón: Álvaro Campos; Guillem Jaime (César Díaz, m.80), Satrústegui, Iago Indias (Muguruza, m.80), Gálvez; Rubén Díez, Señé; Arturo (Paolo, m.70), Fidalgo (Jordi Sánchez, m.89), Marc Mateu y Zlatanovic (Cubillas, m.70).

1 – Tenerife: Dani; Moore, Álex Muñoz, Wilson, Sipcic; Javi Alonso (Zarfino, m.73), Aitor Sanz, Bermejo (Vada,m.63), Shashoua (Carlos Ruiz, m.87); Apeh (Pomares, m.63) y Fran Sol (Joselu, m.87).

Árbitro: Ávalos Barrera (Comité catalán). Amonestó a Rubén Díez y César Díaz por el Castellón, y a Bermejo, Aitor, Javi Alonso, Vada y Apeh por el Tenerife.

Gol: 0-1, m.65: Pomares.

Incidencias: Partido disputado en el estadio municipal de Castalia a puerta cerrada.