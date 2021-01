Javier Tolentino preestrena en las Islas su primer film: ‘Un blues para Teherán’

Javier Tolentino, uno de los periodistas y críticos cinematográficos de referencia en nuestro país, se desplaza estos días a Canarias para asistir al preestreno de su primera película, Un blues para Teherán, en la que muestra su fascinación por la cultura iraní. La proyección ha sido organizada por Filmoteca Canaria y tendrá lugar el próximo martes 26 en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, y el miércoles 27, en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, ambas a partir de las 19.00 horas. A su término se abrirá un breve coloquio con el director. Las entradas se encuentran prácticamente agotadas.

A través de diferentes rostros, Un blues para Teherán muestra un Irán donde tradición y modernidad conviven y se confrontan. Su protagonista, Erfan, nos invita a descubrir un país tan misterioso como culto a través de la música y sus gentes. Él es un joven kurdo, divertido e irónico, que quiere convertirse en director de cine. Canta, escribe poesía, vive con sus padres y su loro, pero no sabe nada del amor…

Javier Tolentino afirma que su ópera prima, a la que ha dedicado los últimos cinco años, nace del afecto por un país que lleva miles de años cultivando el saber, por lo que quiso mostrar desde el cine todo lo que le han enseñado: un Irán más allá del poder y del petróleo.

Añade que las primeras películas del nuevo cine iraní le impactaron. “La sofisticación de los planos, el ritmo pausado y un concepto distinto del tiempo cinematográfico. Mohsen Makhmalbaf, Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, Dariush Mehrjui, Bahman Ghobadi y Mohammad Rasouluf me hipnotizaron con un cine de lo real que no eludía la poesía, todo lo contrario, sino que desprendía filosofía natural, expresión cotidiana del pueblo persa”.

“En un viaje al desierto de Irán -añade-, caminé por las calles de Teherán, me bañé en las aguas del Caspio, vi las estrellas desde el Kurdistán y percibí que sus versos y su música me eran muy familiares con reminiscencias a Europa. No podía entender dónde nació la ruptura de Oriente-Occidente”.

Javier Tolentino cuenta con una extensa trayectoria de 30 años ligada a los micrófonos de RNE. Desde hace 20 años dirige en Radio 3 el mítico programa especializado en cine de autor El séptimo vicio. Cuenta con reconocimientos como el Premio de la Crítica (2002), el Premio del Festival de Cine de San Sebastián (2006) y en 2019 la Semana de Cine de Valladolid (Seminci) le concedió la Espiga de Honor por su trayectoria. Todos estos galardones y muchos más no hacen otra cosa que poner en valor la tarea informativa y divulgativa de este espacio radiofónico. Además de su trabajo en la radio pública española, colabora en numerosas publicaciones y revistas de cine. Ha publicado los libros El cine que importa (2014, Larousse), Disculpen que les hable de la radio (2007, Caníbaal), Un alfabeto para Emma Suárez (2019, Extravertida) y este año saldrá a la calle Un blues para Teherán. Apuntes, un diario poético de sus viajes a Irán que contará con las imágenes de Juan López, director de fotografía de su ópera prima, y con el prólogo y la portada de la artista iraní Shirin Salehi.