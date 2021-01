Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América

Joe Biden toma posesión de su cargo hoy como 46 presidente de los Estados Unidos en una ceremonia cuyo tema es America United, que, si bien será tradicional, no se parecerá a ninguna otra inauguración en la historia de la nación norteamericana. El acto contará con la solemnidad que merece y la presencia de expresidentes, políticos, artistas de primer nivel, desfiles y homenajes a las tropas, pero ante una pequeña audiencia socialmente distanciada en una ciudad que ha sido bloqueada debido a la doble amenaza de la pandemia del coronavirus, que ha matado a casi 400.000 personas en Estados Unidos en menos de un año, y la posibilidad de que, tras cuatro años de discurso de odio y una de las etapas más oscuras de la historia del país, pueda ocurrir un nuevo ataque de terrorismo doméstico, algo que durante el día de hoy no se puede descartar después de la insurrección y el asalto al Capitolio que asombró y horrorizó al mundo el 6 de enero.

Este año no habrá apuestas ni discusiones de quien tuvo un público presencial más numeroso, la mayoría de la audiencia seguirá a este acto desde su sofás en lugar de la Explanada Nacional. Pero el apoyo al nuevo presidente es obvio. Los eventos del día brillarán con más estrellas que en la inauguración del presidente anterior. Entre los participantes, Lady Gaga, Jennifer López, Bruce Springsteen y, para disgusto de los trumpistas rurales, la superestrella del country Garth Brooks.

La investidura

Biden y Kamala Harris jurarán como presidente y vicepresidenta al mediodía, hora de Washington, D.C. No se ha anunciado la hora exacta de inicio, pero se espera que el acto comience alrededor de las 11.00 horas en el frente oeste del Capitolio. La ceremonia comenzará con una invocación del reverendo Leo J. O’Donovan, un sacerdote jesuita que es expresidente de la Universidad de Georgetown y amigo cercano de la familia Biden. Andrea Hall, la primera mujer bombero afroamericana en convertirse en capitana del Departamento de Bomberos en South Fulton, Georgia, recitará el Juramento a la Bandera. Lady Gaga cantará el himno nacional. Amanda Gorman, quien se convirtió en la primera poeta juvenil laureada del país en 2017, leerá un poema que ha escrito para la ocasión llamado The Hill We Climb. Al igual que Biden, Gorman tenía un impedimento del habla que ha superado gracias a su esfuerzo.

Como es tradición, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, administrará el juramento del cargo a Biden justo después de que el reloj marque las 12. Harris, la primera mujer, la primera afroamericana y la primera asiática vicepresidenta, será juramentada por la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina de la Corte Suprema. A continuación, Biden y Harris participarán en un acto formal de revisión y aprobación de las tropas en el frente este del Capitolio, una tradición militar que honra la transferencia pacífica del poder a un nuevo comandante en jefe, y todas las ramas del ejército estarán representadas. Después, Biden, Harris y sus cónyuges visitarán el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, donde depositarán una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido. Los Obama, los Bush y los Clinton también asistirán a este acto. Luego, el nuevo presidente Biden y su esposa, la Dra. Jill Biden, junto a la vicepresidenta Kamala Harris y su marido, Doug Emhoff, se dirigirán a la Casa Blanca por primera vez en sus nuevos roles, donde recibirán una escolta presidencial. Esto dará inicio al Parade Across America virtual, con actuaciones de los 50 estados más los territorios. El programa será presentado por el actor Tony Goldwyn y contará, entre otros, con apariciones de Earth, Wind and Fire. El desfile también honrará a héroes locales de todo el país.

La apoteosis estará a cargo de un programa de televisión, también repleto de estrellas, que se transmitirá a las 20.30 horas de Washington. El show Celebrating America será presentado por Tom Hanks. Eva Longoria y Kerry Washington presentarán segmentos del especial, que incluirán historias de jóvenes que marcan la diferencia en sus comunidades, según informó la Radio Nacional Pública. Los artistas invitados incluyen a Bruce Springsteen, Foo Fighters, John Legend, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons y Lin-Manuel Miranda que actuarán desde lugares emblemáticos de todo el país. La transmisión de 90 minutos también contará con comentarios de Biden y Harris.

Cómo se transmitirá.

Todas las principales cadenas transmitirán la inauguración en directo, algunas desde las 6.00 hora capitalina. El programa nocturno se podrá ver en directo por los canales estadounidenses ABC, CBS, CNN, NBC y MSNBC y en las redes sociales del comité inaugural presidencial en YouTube, Facebook, Twitter y Twitch.

¿Quién asistirá y quién no?

Como sucedió en las inauguraciones anteriores, se espera que asistan la mayoría del Congreso y la Corte Suprema, al igual que algunos expresidentes. Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton han confirmado su asistencia, al igual que las exprimeras damas Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton. Jimmy Carter, el expresidente de más edad, a los 96 años, y la exprimera dama Rosalynn Carter no estarán, pero enviaron sus mejores deseos. Como ya es conocido, Donald Trump no hará acto de presencia, lo que lo convierte en el primer presidente en saltarse la investidura de su sucesor desde Andrew Johnson en 1869. El vicepresidente Mike Pence, sí cumplirá con su deber ético y patriótico de asistir al acto.

La ceremonia y la Covid

Se implementarán protocolos de seguridad debido al coronavirus, lo que le dará a la ceremonia un aspecto diferente al de años anteriores. Los asistentes estarán socialmente distanciados y deberán usar mascarillas.

Con el fin de evitar que los desplazamientos durante la pandemia, se redujo drásticamente la cantidad de invitados. El comité normalmente pone a disposición de los miembros del Congreso 200.000 entradas, pero este año cada legislador obtiene dos. Además, el tradicional almuerzo que sigue a la ceremonia y los bailes inaugurales han sido cancelados. El comité honró a los estadounidenses con el Campo de banderas, una extensa exhibición de arte público en la Explanada que incluye alrededor de 191.500 banderas estadounidenses de diferentes tamaños, incluidas banderas que representan a todos los estados y territorios, con 56 pilares de luz. Anoche, Biden y Harris rindieron homenaje a las víctimas de la pandemia con un momento de unidad nacional. Al mismo tiempo, se iluminaron los edificios en todo el país, incluido el Empire State Building, en Nueva York, y el Space Needle, en Seattle.

Seguridad del evento

Numerosas precauciones de seguridad adicionales se han implementado después de que los partidarios de Trump asaltaran el Capitolio. Más de 25.000 miembros de la Guardia Nacional custodian la seguridad de la ceremonia y se erigieron vallas de seguridad adicionales cerca del Capitolio. La Explanada Nacional fue cerrada por primera vez. Un ensayo originalmente programado para el domingo se retrasó hasta el lunes, y luego se interrumpió brevemente cuando una pequeña explosión en un campamento de personas sin hogar cercano causó una falsa alarma.

¿Qué estará haciendo hoy Trump?

El presidente tiene programado salir de la Casa Blanca esta mañana y realizar un último viaje en el Air Force One a su residencia en Mar-a-Lago, Florida. Hay planeada una ceremonia en la Base Conjunta Andrews, Maryland, donde Trump podría hacer comentarios antes de su marcha, con la idea de haber abandonado Washington antes de la juramentación de Biden. Trump ha solicitado una despedida formal por parte de un jefe de estado, incluyendo una banda militar, una alfombra roja e incluso un saludo de 21 salvas. Sin embargo, a la hora del cierre de este periódico, solo estaba confirmado que la Casa Blanca estaba teniendo problemas para conseguir sumar asistentes al acto.

Si no hay imprevistos que lamentar, Estados Unidos celebra hoy a su nuevo presidente Joe Biden, que recibe un país dañado por una profunda división política y una crisis sanitaria y económica derivada de cuatro años de caos por la funesta gestión de quien pasará a la historia como el peor presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Es hora de pasar página.