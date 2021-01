La ONG de García Escámez duplica el número de niños a los que entrega juguetes en este 2021

Son las doce del mediodía y casi ya no queda nadie recogiendo juguetes. El reparto comenzó a las once de la mañana. Los beneficiarios son más de 200 niños, el doble de los atendidos el año pasado, que fueron algo más de un centenar. Algunas familias, a pesar de estar citadas, no han venido. “Muchas vienen del sur y con la alerta por el tiempo puede que hayan preferido no salir”, justificaba ayer África Fuentes, la presidenta de la ONG de García Escámez, que no se entregaran todas las bolsas preparadas. La entidad que preside atiende, cada viernes, a más de 400 personas. En total, son más de 3.000.

Juan Manuel Vega Fachi es el coordinador de la ONG y cuenta que para esta campaña de Reyes han reunido más de 2.000 juguetes. “Lo entregamos para niños de entre 0 y 11 años, y cada familia se lleva en función del número de menores que tenga”, explica. Admite que hay algunos “rezagados” a pesar de estar citados, pero les guardarán el paquete, saben que acudirán a la sede de la ONG, que a penas cerrará sus puertas estos días.

Tanto Fachi como África muestran su agradecimiento por las muestras de generosidad que la población en general está teniendo con los más necesitados. “Estamos gratamente sorprendidos por el apoyo de la gente. Nos han donado muchos juguetes, ropa, muebles, mantas, todo cosas que podemos hacer llegar tanto a los más pequeños como a los más mayores, que también reciben regalos de Reyes”, explican.

En la jornada de ayer, hasta 37 voluntarios se juntaron para organizar y repartir los juguetes a las familias citadas. Entre ellas, a una niña con discapacidad, que, como explica el coordinador de la ONG de García Escámez, “realmente tiene 16 años, pero es como una niña. Le entregamos unos puzzles y unos juegos de maquillaje a su madre, que se fue muy feliz porque a su hija le iban a encantar los regalos”.

Fachi cuenta como el trabajo de los voluntarios es fundamental, tanto, que algunos incluso ponen dinero de su bolsillo. “Ayer, cuando empezamos a organizar vimos que nos faltaban cuatro regalos para niños de 1 año de la lista. Y este compañero se fue a comprarlos y los pagó de su bolsillo. Gracias a él, ninguno de los pequeños se quedó sin regalo”.

África Fuentes, a sus 85 años, asiste a todas las entregas. Ordena, distribuye, echa broncas, es el alma de una entidad que este viernes volverá a repartir alimentos. “Ya nos han traído los huevos y las neveras las tenemos llenas con verdura”, cuenta. También agradece a un “anónimo” que le haya donado 1.500 paquetes de gofio, la misma cantidad de azúcar y de botes de leche. “No quiere figurar, solo ayudar”, detalla. Pero también agradece las colaboraciones más modestas. “Hace unos días, un chico nos trajo una comprita y me dijo que él no ganaba mucho, unos 700 euros, pero que viendo la necesidad tan grande que hay, quería aportar su granito de arena. Te juro que me dieron ganas de abrazarlo”, cuenta África.

En las bolsas que se llevan las familias, que también han sido donadas por una empresa, van muñecas, puzzles, camiones, pero también algo de ropa. “Ahora mismo, por ejemplo, nos ha entrado mucha ropa de mayoristas que están cerrando sus almacenes en el sur de la Isla, y en vez de tirarla, nos la donan a nosotros”, explica la presidenta, que, mientras habla con DIARIO DE AVISOS, sigue poniendo orden a su alrededor.