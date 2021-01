Pan congelado, tomates en lata o queso rallado; la comida recibida por niños británicos sin recursos en el confinamiento

Las redes sociales en Reino Unido se han llenado de fotos con las comidas ofrecidas por el Estado británico a los alumnos necesitados durante el confinamiento. Unas publicaciones que en Inglaterra no han dejado indiferente a nadie. Se ha desatado una tormenta social y política que ha obligado a intervenir al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

Johnson ha calificado de “vergonzosas” las imágenes colgadas en Twitter por padres desesperados, que dicen sentir “consternación” y “tristeza” ante la escasa selección de productos entregados a las escuelas para su distribución a los hogares sin recursos por las empresas proveedoras subcontratadas por el Gobierno.

Además, el líder conservador ha dicho que estas comidas “son espantosas y un insulto a las familias que lo han recibido”.

En una de las fotos subidas a Twitter, se ve una lata de judías, pan de molde, un par de lonchas de queso, tres manzanas, dos patatas, un par de plátanos y chucherías. En teoría, una comida que debía servir para 10 días. Estos son los productos ofrecidos por la compañía de restauración contratada por el Gobierno británico para preparar comidas nutritivas durante una semana.

#FreeSchoolMeals bag for 10 days:

2 days jacket potato with beans

8 single cheese sandwiches

2 days carrots

3 days apples

2 days soreen

3 days frubes

Spare pasta & tomato. Will need mayo for pasta salad.

Issued instead of £30 vouchers. I could do more with £30 to be honest. pic.twitter.com/87LGUTHXEu

— Roadside Mum 🐯 (@RoadsideMum) January 11, 2021