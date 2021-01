Sergio González: “Vengo a ayudar al Tenerife”

El jugador cedido por el Cádiz, Sergio González, ya está en la Isla para incorporarse a la disciplina del CD Tenerife. El nuevo jugador blanquiazul pasará a lo largo del día de hoy el pertinente reconocimiento médico en las instalaciones de Hospiten Rambla para seguidamente incorporarse a la sesión preparatoria de Luis Miguel Ramis.

En sus primeras palabras, nada más aterrizar en Tenerife, el futbolista gaditano reconoció que valoraba otras propuestas pero que se decidió por la del representativo. “Tenía otras opciones pero conozco a Juan Carlos Cordero de su etapa en el Cádiz y puso mucho interés en mí tanto en verano como ahora en diciembre. Vengo a un club con mucha historia y una gran afición. Me decidí a quedarme en el Cádiz, pero el CD Tenerife me gustaba mucho, se ha dado ahora que sigan interesados y lo agradezco. Quiero devolver esa confianza en mí”.

Sergio González llega con muchas ganas e ilusión de convertirse en un jugador importante para el equipo tinerfeño. “Mi objetivo es mostrar un buen nivel, coger confianza y asentarme en la categoría. Empecé con el Cádiz pero no fue del todo bien. Eso no quiere decir que no venga con la máxima ilusión de competir y ayudar al Tenerife en todo lo posible”.

Reconoció que el segundo entrenador del Cádiz, Roberto Perera y los exfutbolistas blanquiazules, Choco Lozano y Filip Malbasic, le dieron un empujoncito para decantarse por el CD Tenerife. “Tenía bastantes referencias desde el verano. Roberto Perera, segundo entrenador del Cádiz, ya me aconsejó venir, y también he hablado con el ‘Choco’ Lozano y Filip Malbasic. Me han ido acercando hacia aquí”.

Por último se definió como “un centrocampista de corte defensivo, de recuperar el balón. También puedo jugar de defensa central”.

Suso Santana: “No muchos equipos tienen cuatro capitanes durante tanto tiempo”

El primer capitán del CD Tenerife, Suso Santana, valoró, en una entrevista a Bota Heliodoro, que “no muchos equipos tienen cuatro capitanes durante tanto tiempo; lo hemos conseguido y lo que hacemos es trabajar por el club cada día; es un orgullo para nosotros seguir en el club”. De la actual plantilla, el jugador con más encuentros es el extremo tinerfeño, quien acumula 331 encuentros y en la lista histórica con más choques con el conjunto chicharrero únicamente tiene por delante a Alberto Molina (413), Toño Hernández (385) y Felipe Miñambres (357). Los otros tres capitanes suman: Aitor Sanz (245), Carlos Ruiz (235) y Dani Hernández (194).

El capitán blanquiazul repasó la actualidad de su equipo con la mirada puesta en el choque del próximo domingo ante el Villarreal en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. “El Villareal está haciendo una gran temporada y tiene un ‘equipazo’, pero vamos a salir a ganar y pasar de ronda. Estamos centrados en el partido copero, queremos prepararnos bien, ya pensaremos en el siguiente jornada liguera”.