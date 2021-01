Siete municipios del Sur mantienen el martes de Carnaval como festivo

Santa Cruz de Tenerife, la capital del Carnaval en la Isla, suspendió hace unos meses la edición de la fiesta en 2021 y con tal motivo, en sesión plenaria, decidió, atendiendo a esa lógica, sustituir como día festivo local el martes de Carnaval (16 de febrero, en esta ocasión) por el día del Carmen (16 de julio), manteniendo el 3 de mayo, día de la Cruz, que da nombre a la ciudad, como no laborable.

Sin embargo, pese a que el epicentro del Carnaval quedará cerrado este año a las populosas fiestas, casi la mitad de los ayuntamientos de Tenerife han mantenido dicho martes como festivo, sin tiempo para ser cambiado ante la autoridad laboral al estar publicado el calendario desde el inicio del año, como es tradicional.

Ninguno de estos ayuntamientos llevaron el asunto a sesión plenaria para su debate y aprobación, como hizo Santa Cruz, y así se mantiene una fecha festiva que en realidad no tendrá nada de festiva, al tener que estar suspendido el gran Carnaval chicharrero y presumiblemente todos los actos que supongan aglomeración en las calles y plazas de esos municipios que han querido mantener esa festividad.

Desde Candelaria, uno de los 14 municipios de Tenerife que han querido mantener en rojo el 16 de febrero, se explica que hubo una reunión con la comunidad educativa y esta aconsejó que se mantuviera ese día como no lectivo para no trastocar los planes del calendario educativo, que lo habitual es que no solo ese día, sino toda la semana de Carnaval no haya actividad educativa, al menos en los colegios, institutos y universidades públicas.

Junto a Candelaria, también se mantiene el martes de Carnaval como festivo en su vecino municipio de Arafo, en Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Arona.

Por su parte, Güímar seguirá teniendo San Pedro (29 de junio) y ahora el 7 de septiembre La Bajada, en lugar de la Subida de El Socorro; Adeje, el 20 de enero y el 11 de octubre; Guía de Isora, el 24 de junio y el 26 de julio; Vilaflor, de 19 de abril y 30 de agosto, y Santiago del Teide, que celebrará en un intervalo de apenas diez días sus dos grandes fiestas locales, El Carmen (16 de julio) y Santa Ana (26 de julio).

Todos estos días festivos, al igual que las fiestas insulares (2 de febrero en Tenerife), autonómicas (30 de mayo) y nacionales (10 días), quedarán a expensas de celebrarse según transcurran las restricciones de las autoridades sanitarias motivadas por la COVID-19, que seguramente no desaparecerán hasta después del verano, cuando haya inmunidad de rebaño por la vacunación del 70% de la población.

También mantienen el martes de Carnaval (16 de febrero) como festivo los municipios de El Rosario, La Laguna, El Sauzl, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y La Orotava; cuatro más en La Palma: Fuencaliente, Tazacorte, Puntallana y Barlovento y solo uno de los seis en La Gomera, Alajeró.