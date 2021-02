Aguere insta al cierre “inmediato” de Las Raíces y Las Canteras

Los seis grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de La Laguna se unieron ayer para exigir de manera unánime una atención digna para las personas migrantes y la urgente derivación a la Península y el resto de Europa. A través de una moción institucional, el Gobierno local (compuesto por el PSOE, Unidas se puede y Avante) y los tres partidos de la oposición (CC, PP y Cs) instan al “cierre inmediato” de las instalaciones de Las Raíces y Las Canteras, esta última prevista que entre en funcionamiento de forma inminente, y a “priorizar la distribución solidaria de los inmigrantes entre los diferentes dispositivos de acogida humanitaria existentes en la Península y en el ámbito de la UE”.

El consenso alcanzado por todas las formaciones políticas sobre la postura municipal respecto a la situación migratoria ha sido plasmado en un documento compuesto por un total de 21 puntos, llevado al Pleno extraordinario, urgente y con carácter monográfico celebrado ayer a petición de vecinos y vecinas residentes en zonas próximas al centro de atención temporal de Las Raíces.

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez inició la sesión dando paso a los representantes vecinales intervinientes, quienes abordaron desde sus puntos de vista la situación migratoria y cómo se está viviendo. Posteriormente, tomaron la palabra los portavoces de los grupos políticos.

De forma unánime, tal y como recoge la moción institucional, instaron a las administraciones competentes a tomar las medidas oportunas para garantizar el bienestar de las personas migrantes, solicitando una distribución solidaria por otros territorios, y refrendaron el compromiso de La Laguna como municipio abierto y de acogida, respetuoso con la diversidad y contrario a cualquier manifestación de xenofobia o racismo.

Bruselas

El regidor, antes de proceder a la lectura de los 21 puntos que conforman el acuerdo recogido en la moción institucional, reiteró su apoyo incondicional a los vecinos de La Laguna, pero también dejó claro que los inmigrantes que están en Las Raíces, ahora también son vecinos de La Laguna, y como tales defenderá sus derechos. Luis Yeray Gutiérrez insistió en que no cejará en su empeño por hacer cumplir los puntos recogidos en la moción, e incluso apuntó que “si me tengo que ir a Bruselas a exigir que La Laguna no sea el único municipio de Canarias receptor de migrantes, lo haré”.