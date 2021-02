Carlos Ruiz: “Puedo seguir algún año más y pelearé por hacerlo aquí”

No es la primera vez que Carlos Ruiz acaba siendo indiscutible a pesar de no haber tenido minutos en el comienzo de una temporada. Con Fran Fernández y Luis Miguel Ramis ha vuelto a lograrlo. Con el almeriense apenas llegó a contabilizar 86 minutos de juego repartidos en dos encuentros. Con el actual míster ha jugado en todos los partidos, salvo en dos de ellos. Todo eso con 37 años, que parecen no pesarle en absoluto. De hecho, el defensa central asegura en esta entrevista que le quedan unas cuantas temporadas más dando guerra. Espera jugarlas en el Tenerife, aunque para saber si el club cuenta con él tendrá que esperar hasta final de temporada, como siempre.

-¿Qué les dolió más, perder por un resbalón o no haber podido sumar ante un rival de superior nivel?

“Es cierto que el otro día perdimos, pero creo que el equipo sigue inmerso en una buena dinámica de juego. Ese es el camino que debemos mantener. Es verdad que da más rabia cuando uno pierde un partido por una acción de mala suerte, pero se hicieron méritos para llevarnos, como mínimo, un punto. El míster planteó un partido muy serio y lo llevamos a cabo tal y como se trabajó durante la semana. Yo creo que el equipo ha encontrado su sitio y compite siempre, dándole igual el rival que sea”.

-El domingo toca el Alcorcón, uno de esos rivales que hay que ganar sí o sí.

“En esta categoría no te puedes relajar, sea el rival que sea. El Alcorcón tiene muy claro a lo que juega y no tiene todos los puntos que merece. No vamos a poder relajarnos en ningún momento. Los de dentro sabemos que vamos a tener que sudar la gota gorda para sumar los tres puntos”.

-Ahora Carlos Ruiz es titular indiscutible. ¿Qué ha cambiado con respecto a la etapa de Fran Fernández, en la que casi no jugó?

“No ha cambiado nada. Mi trabajo diario es el mismo. Me pesó el hecho de lesionarme y empecé a entrenar con el grupo en la tercera semana de competición. Una vez que llegó Ramis, es cierto que me ha dado la oportunidad y he estado preparado para aprovecharla. Pero esto es muy largo y hay que seguir trabajando para seguir dando un buen nivel. Desde que uno se relaje, hay compañeros que están muy bien y te quedas sin sitio. Estoy contento por el equipo. Al final que uno juegue más o menos es secundario, aunque siempre es agradable hacerlo de inicio. Es verdad que en esta segunda parte de esta temporada estoy teniendo más continuidad y estoy contento de poder aportar al equipo para que compita en cada partido”.

-Con 37 años que tiene, ¿el depósito de la gasolina cómo lo tiene?

“Me intento cuidar lo máximo posible y entrenar a diario con energía. Creo que aún no ha llegado mi final y puedo aportar mucho al equipo. Seguiré peleando”.

-¿Ha hablado con el club el tema de su renovación?

“No. No se ha tocado nada y es algo a lo que estoy acostumbrado. Mis últimas renovaciones llegaron a final de temporada, menos la de la temporada pasada que se produjo un pelín antes. He aprendido a convivir con esta circunstancia y es una incertidumbre que hay que saber llevar. Al final de temporada el club decidirá si debo seguir o no. Yo creo que aún puedo continuar algún año más y pelearé por hacerlo aquí”.

-¿Y no hay otro club que le haya tocado a la puerta?

“No, y si hubiera algún interés, a quien primero escucharía es al Tenerife. Tengo muy claro que mi primera opción siempre es seguir aquí y voy a pelear por ello. Yo creo que ahora mismo los clubes no están interesados en jugadores veteranos. Ahora los equipos ponen las miras en gente joven e intentan firmar a futbolistas que puedan destacar el año que viene. A la gente mayor nos dejan para lo último. Yo lo que quiero es continuar aquí. Está claro que a uno le gustaría tener más años de contrato, pero estoy acostumbrado a esto. Si te pones a mirar plantillas, hay muchos veteranos que renuevan al final, por lo que es un tema que no me preocupa”.

-¿Su contrato no incluye una cláusula de renovación automática tras jugar una cierta cantidad de partidos?

“Tampoco. Solo en caso de ascenso y, de momento, eso está un poco lejos”.

-Eso parece, aunque nunca se sabe. Hablando del tema, ¿a qué aspira ahora este Tenerife, teniendo en cuenta que el descenso parece haberse alejado?

“El objetivo es el que dice el míster cada semana. No podemos mirar más allá del próximo partido. Sería un error y nos provocaría un estado de tensión extra. Nos tenemos que centrar en el Alcorcón y al final de temporada se verá. Ojalá podamos pelear por los puestos altos de la tabla cuando queden cuatro o cinco jornadas”.

-¿Con Ramis como entrenador, los defensas sufren menos?

“El sistema está funcionando y los defensas sufrimos menos por el trabajo que hace la gente de arriba y de banda. Cuando un equipo es solidario, trabaja en bloque y tiene claro a lo que juega sufre menos en lo defensivo. Este es el camino a seguir. En esta categoría desde el momento en que te expones un poco y te crees que eres superior a los demás, enseguida te meten el pecho para adentro. El comportamiento colectivo está siendo muy bueno. El equipo se encuentra cómodo defendiendo en un bloque medio, juntando las líneas y no saliendo a presionar de manera desesperada. Eso hace que sea más sólido y provoca que el rival tenga errores, que luego aprovecha la gente de arriba. Nosotros a la contra podemos hacer mucho daño. Esa es la idea que el míster tiene y creo que se adapta perfectamente a los jugadores que tiene el equipo”.