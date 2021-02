CC culpa al Gobierno español de propiciar la “agresividad” contra los migrantes

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha culpado este lunes al Gobierno español de propiciar que pueda surgir un “brote de frustación y de agresividad” contra los inmigrantes que han llegado en patera a Canarias debido al “desprecio y abandono” al que somete, a su juicio, a las islas.

En una rueda de prensa en la que ha presentado una iniciativa relacionada con los menores inmigrantes no acompañados, Clavijo ha acusado al Ejecutivo central de motivar discursos de violencia y agresividad al no derivar a algunos de los inmigrantes que llegan a Canarias a otras partes del territorio español.

También ha lamentado que la política migratoria española genere “el caldo de cultivo para que haya algún proyecto político absolutamente irresponsable” como la ultraderecha, que, a su juicio, está tratando de “sacar tajada de esta desgracia” a cambio de “un puñado de votos”.

“Es absolutamente indecente que sea Canarias la que tenga que cargar con toda la cuota de solidaridad de Europa”, ha manifestado el expresidente de la comunidad autónoma, quien ha advertido de que aunque el pueblo canario es “noble”, “todo tiene un límite”.

Clavijo ha insistido en la complejidad de la situación que se vive en Canarias y ha alertado de que, si el Gobierno español no actúa, “va a ocurrir un problema”.

No obstante, ha afirmado que CC no va a permitir que “por un problema aislado que pueda surgir” se tache a los canarios de algo que no son, puesto que se trata de un “pueblo humilde que ha sabido acoger a todos aquellos que huyen del hambre y de la muerte”, ha agregado.

Ha criticado la “sumisión” del Gobierno de Canarias y el “despropósito” de la política migratoria del Ejecutivo español que puede desembocar en un “episodio de desgracia” en las islas.

Asimismo, ha lamentado que llevasen a los inmigrantes al campamento de Las Raíces, en Tenerife, en medio de una tormenta, con frío, barro y una sensación térmica por debajo de cinco grados.

A su juicio, esto no es una política humanitaria decente que se suma al “deprecio y abandono” del Gobierno central, al que ha dicho que ni le interesa ni le preocupa Canarias.

Clavijo también denunciado la política migratoria del Gobierno español que parece una “estrategia política” para obtener votos, lo cual es “una absoluta irresponsabilidad que solo va a traer lamentaciones en el futuro”.

“Esto es un barril de pólvora, no fuercen tanto porque al final va a acabar explotando”, ha asegurado el senador de CC, quien ha puesto a disposición de los gobiernos español y canario la “humilde experiencia” de su partido en la gestión migratoria.

En la misma rueda de prensa, la diputada regional de CC Cristina Valido ha destacado que, por ley, Canarias debe de estar dotada adecuadamente para poder realizar las pruebas óseas a los inmigrantes que llegan a las islas que determinan si son menores de edad.

Valido ha recordado que, según el Gobierno de Canarias, hay “un elevadísimo” número de inmigrantes menores en las islas que en realidad no lo son y a los que no se les ha practicado las pruebas óseas por carecer de medios para ello.

En su opinión, es “muy grave” mezclar a adultos con menores y permitir que algunas personas utilicen la mentira de la edad para colarse en centros que solo deben estar para la atención a menores que, ha insistido, son “la única competencia de esta comunidad autónoma”.

Por ello, ha exigido al Estado que garantice el principio de solidaridad consagrado en la Constitución y reparta a los menores inmigrantes entre las autonomías y que active un fondo de ayudas del que “el Gobierno canario no habla ni exige”.

De la misma manera, el responsable de CC de Políticas Migratorias, Oswaldo Bethencourt, ha pedido más recursos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para detectar los cayucos y pateras antes de que lleguen a las costas canarias y sucedan desgracias.

Oswaldo Bethencourt ha lamentado que para Europa Canarias es un “muro de contención” para que la presión migratoria no se distribuya por el territorio nacional.