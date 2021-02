Chelo Pérez, Reina de los Mayores: “Gracias al certamen hice nueve amigas más”

Chelo Pérez Arbelo fue nombrada en 2020 Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Después de vivir la fiesta en las calles de la capital, la santaursulera de 63 años debía subirse a una carroza en su municipio, pero entonces la pandemia hizo que todo se suspendiera. Lejos de quedarse con lo negativo de este año, la monarca se siente agradecida por las amistades que le brindó el concurso y sobre todo, por el cariño con el que sus vecinos, su familia y su nieta de 3 años la llaman “reina”.

– ¿Cómo ha ido este inusual año de reinado?

“Yo lo he pasado bien porque he podido aprovechar, aunque sea con limitaciones, lo que significa ser reina”.

– ¿Qué te ha aportado?

“Con todo esto he conocido a mucha gente y las diez candidatas del 2020 nos llevamos especialmente bien, hasta tenemos un grupo de whatsapp por el que hablamos todos los días y hemos prometido que quedaremos para ir a comer en cuanto todo esto pase. Yo creo que esta experiencia inolvidable me ha cambiado la vida, porque mi entorno y la gente de mi pueblo me llaman reina y me saludan allá a donde voy. Mi nieta, que solo tiene 3 añitos, cada vez que llega a casa y ve un cuadro que me regalaron el año pasado en un evento del Club Náutico me dice: “¡Ganaste abuela, tú ganaste!”.

– ¿Qué te parece que este año el Carnaval sea virtual?

“Bien, todos sabemos cuáles son los motivos por los que no se puede celebrar así que me parece una idea estupenda cómo lo están haciendo, ya que al menos podremos ver los programas dedicados al Carnaval en la televisión. Además, hay bastante actividad, yo este año ya he tenido casi más entrevistas que el pasado, el miércoles fui a la reapertura de la Casa del Carnaval y también he ido a los rodajes en el Recinto Ferial. Solo quiero disfrutar al máximo y por ahora todo está yendo muy bien”.

– Como carnavalera, ¿qué supone para ti que no haya fiesta en la calle?

“Es un año raro, diferente. Sabemos que tenemos que guardar las ganas para que, cuando se pueda, se celebre el doble. Pero claro que es triste. En mi caso, mi familia es del campo y toda la vida se ha vivido la fiesta. Yo recuerdo, pequeñita, que mi madre se vestía con su máscara e iba a visitar a los vecinos. Así que nunca pensé llegar a lo que llegué el año pasado, que el Carnaval tuvo que suspenderse en mi municipio, en Santa Úrsula”.

– Este año no habrá nuevas reinas, pero sí Guardianas del Cetro. ¿Estás siguiendo todo lo relativo al certamen?

“Sí, no he podido conocer a las chicas que se presentan pero sí las vi en la Revista del Carnaval, que salió estos días. Este programa me parece una buena forma de mantener la tradición aunque el concurso tenga que ser un poco diferente por la situación que vivimos”.

– La fantasía que te convirtió en reina está ahora expuesta en la Casa del Carnaval, ¿qué sientes cuando la ves?

“Pues mira, el otro día me la volví a poner para una grabación y me vinieron todos los recuerdos de aquella noche. Ahora el vestido me queda un poco largo porque he bajado de peso, hay que ajustarlo un poquito, pero la verdad que disfruté al máximo la experiencia. Y puede que el próximo año me lo vuelva a poner, porque en mi pueblo, antes de que se cancelaran los Carnavales, me estaban preparando una carroza para que yo saliera con él. Para mí esa fantasía es muy especial, como también mi amistad con Alexis Santana, que además de ser mi diseñador, es mi vecino y solemos tomar café juntos”.

– Eres la monarca de los mayores, el colectivo más afectado por la pandemia de coronavirus. ¿Cómo has vivido a nivel personal este año?

“Pues ha sido muy duro, sobre todo los meses que estuve sin ver a dos de mis tres hijos y a mis cuatro nietos. Sí que hubo videollamadas, pero no es lo mismo”.

– ¿Qué mensaje de optimismo le darías a los mayores?

“Pues que yo creo que vamos a salir de esto. Hay que pensar que ya han vacunado a los mayores que están en residencias y espero que de aquí a junio nos toque al resto. Tengo muchas ganas de ver cómo vacunan a todo el mundo y vuelve poco a poco la normalidad”.