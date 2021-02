El cineasta Elio Quiroga recibe el Premio S. S. Venture del Festival Isla Calavera

El cineasta y escritor grancanario Elio Quiroga recibió, de manos del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, el Premio S. S. Venture de la cuarta edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, galardón que busca reconocer la trayectoria de aquellos canarios que han llevado su talento desde el Archipiélago a las fronteras del género. Bermúdez señaló que Elio Quiroga, quien ha destacado tanto en sus facetas de guionista, director de cine, productor y documentalista como en la creación de literatura fantástica, “es un referente de nuestro cine y uno de nuestros autores más consagrados a nivel nacional”.

Elio Quiroga recogió la estatuilla en el marco de la celebración del Encuentro de Industria del Festival Isla Calavera, una actividad paralela patrocinada por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, que contó con la participación in situ y telemática de varios profesionales del sector cinematográfico y que, debido a la situación sociosanitaria, fue grabada para su próxima difusión a través de los distintos canales de comunicación del Festival.

Fotos, ópera prima de Elio Quiroga protagonizada por Gustavo Salmerón y la canaria Mercedes Ortega, fue doblemente reconocida en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges 1997 con el Premio al Mejor Guion y el Premio Especial del Jurado. El propio Quentin Tarantino aplaudió y elogió este primer largometraje, dando un impulso a la carrera de Quiroga. En 2015 presentaba en Sitges su cortometraje Sirena negra y recogía el Premio Minotauro de literatura fantástica por su novela Los que sueñan. Tras La estrategia del pequinés (2019), con Kira Miró y Unax Ugalde, prepara el largometraje de animación Winnipeg, el barco de la esperanza. Otros títulos en su filmografía incluyen La hora fría (2006), ambientado en un mundo apocalíptico plagado de zombis y protagonizado por la actriz Silke; el thriller No-Do (2009), con Ana Torrent, o el cortometraje documental nominado al Goya El último minutero (2005). Su trabajo Whence comes the rain formó parte de la Sección Oficial de Cortometrajes a Competición del IV Festival Isla Calavera, que se celebró el pasado diciembre, y logró una mención especial del jurado “porque a través de la animación expresa de forma magistral la angustia y la opresión a la que se ven sometidos aquellos que quieren ser libres. Narra un universo de múltiples capas y reflexiones sobre la libertad”. Con Astral lograba recientemente el II Premio de Novela Juvenil y de Fantasía de la editorial Malas Artes.

El Premio S. S. Venture, que otorga el Festival de Cine Fantástico de Canarias desde 2019, lleva el nombre del barco que llevó a la tripulación a la Isla Calavera en el icónico filme de aventuras de 1933 King Kong, dirigido por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. En su primera edición reconoció la carrera del tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo, quien, con su debut en el cine, el cortometraje Esposados (1996), fue nominado al Óscar en el año 1996.

SOBRE EL FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE CANARIAS

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera está promovido por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, está dirigido por Daniel Fumero y por Ramón González Trujillo. La organización ya trabaja en la quinta edición del festival, que se celebrará en el mes de noviembre de 2021.

La cuarta edición del Festival Isla Calavera ha contado con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Tenerife Film Commission. Coca-Cola participó como bebida oficial de esta propuesta, que también contó con la colaboración de la Stan Winston School of Character Arts, la Universidad de La Laguna, Fly Luxury, Reel One Entertainment, Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales, Canary Pictures Vehicles, Play Medusa, Applehead Team, Blackout Films, TuBillete.com, Mercado Nuestra Señora de África, Bokanka, Audi Canarias y As Publicidad. Fundación DIARIO DE AVISOS, Planet Horror, Televisión Canaria y FlixOlé actuaron como media partners.