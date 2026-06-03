El film ‘Benigno’, dirigido por David Baute, tendrá su estreno mundial en China

La nueva película documental del cineasta tinerfeño David Baute, Benigno, producida por Tinglado Film, ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Shanghái -certamen de categoría A, que reúne al selecto grupo de los festivales más prestigiosos del mundo-, que celebra su vigesimoctava edición del 12 al 21 de junio.
El estreno será en la sección oficial a concurso, optando al Documentary Golden Goblet Award, junto a películas como Ruins (Macedonia, Croacia, Eslovenia), Notes Unheard (China), El tigre del Este (Chile) y Wheels of Forgotten Dreams (Serbia, Bulgaria, Croacia).
EL HOGAR DE LOS ANCESTROS
Benigno es la única producción española de cine de acción real que competirá en el Festival Internacional de Cine de Shanghái, puente principal entre el cine global y el mercado cinematográfico asiático.
Esta nueva producción de Tinglado Film realiza una exploración sobre el hogar de nuestros ancestros, la casa natal, lugar en el que descansa nuestro pasado familiar. Benigno, a sus 88 años, aún duerme, come y sueña en el hogar que lo vio nacer, entre el limbo de los recuerdos y el ritual de lo cotidiano. Contiguo a la casa familiar se halla el huerto, al que acude diariamente para trajinar en la tierra con las semillas heredadas de sus antepasados, que cataloga y conserva ceremoniosamente.
EL EQUIPO
La película dirigida por Baute cuenta con la participación especial de Benigno de León, la fotografía en super-8 mm de Mauro Herce, Raúl Barreras como montador, el diseño sonoro de Nahuel Palenque y el sonido directo de Sara Sánchez. La banda sonora es obra de Dori Díaz Jerez; el guion, de María Abenia, Mauro Herce y David Baute. La dirección artística corre a cargo de Silvia Navarro y la producción ejecutiva, de Elsa Hernández, acompañada por Raquel Rolo y Miguel Ángel Pérez. La película ha sido rodada entre 2022 y 2025 en el municipio tinerfeño de Garachico.
El anterior proyecto cinematográfico dirigido por David Baute (Garachico, 1974) es Mariposas negras (2024), un largometraje documental de animación que se adentra en el tema de los refugiados climáticos a través de la historia de tres mujeres que sufren las consecuencias del calentamiento global en diferentes partes del planeta. La cinta recibió entre 2024 y 2025 los premios Goya, Forqué, Gaudí, Platino y Quirino a la mejor película de animación.